La mexicana que sube el cemento en el país de Trump

Usted fue testigo del difícil tercer trimestre de 2017 que enfrentaron las cementeras mexicanas en Estados Unidos. ¿La razón? Los retrasos de algunos proyectos y, sobre todo, el mal tiempo por los huracanes 'Harvey' e 'Irma'.



Grupo Cementos Chihuahua (GCC) fue una de las firmas que resintió los efectos de los fenómenos naturales, pues su volumen de ventas -sin incluir las operaciones que le compró a Cemex a finales de 2017- disminuyó 2.8 por ciento en el caso del cemento y 5 por ciento en concreto. Pese a este entorno, la firma subió 6.1 por ciento sus precios del cemento en la Unión Americana durante el trimestre y ya alista otro incremento.



En conferencia telefónica, directivos de la empresa que preside Federico Terrazas Becerra dijeron que para enero próximo tienen previsto elevar entre 6 y 9 dólares el precio por tonelada del material.

Eso sí, dejaron en claro que serán en algunos de sus mercados en ese país, no en todos.



GCC confía en que el ajuste sea exitoso, dado que algunos competidores del otro lado del Río Bravo han avisado a sus clientes que van a subir el costo del material.



Además, la empresa tiene confianza en que la demanda mejorará hacia el último cuarto de 2017, basado en que octubre tuvo un desempeño positivo. Tras comprar en diciembre pasado los activos de Cemex en Odessa, Texas y Lyons, Colorado, el grupo elevó su apuesta en el país que gobierna Trump.



Actualmente, sus ventas en ese país contribuyen con el 79 por ciento de sus ingresos consolidados. Y va por más, pues a mediados del siguiente año expandirá sus operaciones en Dakota del Sur. Seguro que desde las oficinas de Chihuahua no se habla más que en inglés.





ELLOS QUIEREN MÁS ETANOL EN MÉXICO

A lo mejor no estuvo enterado. A inicios del mes pasado un juez en México suspendió los cambios a la norma de combustibles que promovían el incremento de 5 a 10 por ciento del uso de etanol en la gasolina como un oxigenante, proceso necesario para mejorar el octanaje de los carburantes.



Aunque los gasolineros consideran importante cambiarlo, ambientalistas se oponen pues argumentan que eso haría a los autos más contaminantes, mientras que los primeros aseguran que reduciría el costo de la gasolina en México.



Otro partidario de que la gasolina tenga más etanol es Archer Daniels Midland, la firma agroindustrial más grande de Estados Unidos.



Según la multinacional, subir de 5 a 10 por ciento el uso del etanol en los combustibles elevaría la demanda del químico en 200 millones de litros. Para el grupo que preside Juan Luciano, México puede ser un mercado muy valioso si se concreta el cambio en la norma de combustibles, pues, con la creciente venta de autos y la apertura a nuevas marcas de gasolineras en el país, Archer Daniels Midland sería de los principales proveedores del etanol.



Ellos están listos.





SE EXPANDE EN PUERTO VALLARTA

Estamos a unas semanas de que inicie la temporada alta para el sector turístico y Grupo Hotelero Santa Fe no quiere perdérsela.



Así, la empresa que dirige Francisco Zinser reabrirá en los próximos días tres hoteles que cerró en un su momento para ampliarlos.



Se trata del Hilton Gran Turismo, en Puerto Vallarta, que crecerá de 259 a 451 habitaciones y del Krystal en el mismo destino, que expandirá su capacidad de 258 a 474 cuartos.



Además, para el primer cuarto de 2018 recuperará en su portafolio al Krystal Grand Nuevo Vallarta, que pasará de 215 a 479 llaves. Total, que en ese destino la firma expandirá su capacidad en 91 por ciento.



Además de la temporada alta, Zinser no quiere perderse el reposicionamiento turístico de Vallarta. ¿Cómo la ve?

