La mente móvil de los adolescentes

Para nosotros, el teléfono móvil se ha convertido ya en un aparato del cual no nos podemos despegar, ya sea para trabajar, comunicarnos o entretenernos. Para los adolescentes es tan necesario como contar con agua o electricidad.



Y mientras el teléfono inteligente es una herramienta para muchos, para la Generación Z (GenZ), personas entre los 13 y 17 años, es considerado como una necesidad. La GenZ representa cerca del 30 por ciento de la población en México y son una generación con características distintas a su generación predecesora, los millennials.



En Google realizamos estudios para determinar los intereses y comportamientos de esta generación en cuanto a la tecnología y no es de sorprenderse encontrar que la GenZ es la generación más conectada a dispositivos móviles en la historia y también la más dependiente de su teléfono celular.



El Internet es esencial para ellos y son los más activos. Se conectan a Internet a través de WiFi pero también consideran indispensable contar con un plan de datos suficientes. Pagan por aplicaciones o aceptan publicidad a cambio de que sean gratis y están conectados permanentemente con su círculo social, muchas veces más en línea que en persona.



Dentro de los hallazgos del estudio existen cuatro puntos que se destacan en la GenZ:



1. Tener un celular es un evento crucial en la vida de los adolescentes. La edad promedio en la que obtienen su primer teléfono móvil es a los 12 años, 4 años antes que la generación Millennial que lo obtuvo a los 16. El tener un smartphone es un sinónimo de estar conectado con el mundo.



2. El video es el rey del móvil. La actividad que más tiempo realizan los adolescentes en el celular es ver videos, 7 de cada 10 aseguran que pasan más de 3 horas diarias viendo videos.



3. Comprar a través del móvil, 2 de cada 3 adolescentes compran en línea, y de estos más de la mitad lo hacen a través de sus teléfonos celulares. Las compras pueden ser desde aplicaciones y desde ahí adquieren boletos, objetos físicos o servicios.



4. Se mantienen conectados, la manera de comunicación preferida de la GenZ es a través de mensajes de texto, seguida por aplicaciones de mensajería instantánea.



La tecnología es muy importante para la GenZ. Esta generación ya nació en un mundo conectado a Internet y para ellos no existe diferencia entre la vida online y offline. Sus hábitos completamente móviles y su apertura por realizar compras por Internet seguramente harán que la naturaleza de los negocios tenga que adaptarse a ellos. Las marcas y los negocios ya no solo tienen que estar en línea, su reto es encontrar la mejor manera para adaptar su contenido a este dispositivo que los adolescentes no soltarán de sus manos.



*La autora es gerente de Comunicación de Negocios de Google México



Twitter: @lobato_andrea



