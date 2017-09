La mega expansión de Fiesta Americana

1

En este espacio le contamos que, a pesar del crecimiento y/o surgimiento reciente de la violencia en algunas zonas de México –que provocó la actualización de la alerta de viaje de las autoridades del vecino país del norte-, el arribo de los estadounidenses al país crece a doble dígito y acelera.



Para los expertos, esto se debe a que México sigue barato como destino turístico, aunado a la apertura de nuevas rutas aéreas y un mayor gasto en promoción.



Ante esto y la expectativa de que seguirá el boom turístico en el país, una empresa que mantiene su apuesta agresiva en México es Grupo Posadas.



La dueña de las marcas de hotel Fiesta Inn y Fiesta Americana ha firmado acuerdos para desarrollar 48 hoteles con más de 8 mil 200 cuartos.



Se trata de proyectos con diferentes grados de compromiso y desarrollo que implicarán inversiones de más de 930 millones de dólares y de los cuales el grupo que preside Pablo Azcárraga aportará el 10 por ciento y el restante 90 por ciento inversionistas independientes a la empresa.



La apertura de los nuevos hoteles se dará entre el tercer cuarto de 2017 y último trimestre de 2020 con una vida promedio de los contratos de operación que supera los 20 años.



Del total de las nuevas habitaciones de la firma, un 55 por ciento será de sus marcas insignia Fiesta Americana y Fiesta Inn. Pero también seguirá su crecimiento en los de ‘servicio limitado’, ya que One Hoteles representará un 20 por ciento de la nueva oferta. Azcárraga por todos los segmentos de la población.





LA 120 DE THE HOME DEPOT

Otra de las empresas que mantiene una agresiva apuesta en México es The Home Depot. La multinacional que en el país dirige Sergio A. González, inaugurará el próximo 6 de septiembre su tienda número 10 en la CDMX y la 120 en el país.



Nos dicen que la unidad ubicada por el rumbo de Lindavista –al norte de la capital del país- implicó una inversión de 380 millones de pesos y generó unos 100 empleos. Para el resto del año, la compañía de origen estadounidense tiene prevista la apertura de dos tiendas más. En sus primeros años de operaciones en México, The Home Depot veía un potencial para abrir no más de 40 unidades en el país y ahora quiere llegar a 150 en el siguiente lustro.



A la par de su expansión en tiendas, González y su equipo trabajan en la distribución y el canal de e-commerce. Están en todo.





NAVEGA FUERTE EN MÉXICO

Una de las navieras que ve perspectivas positivas en México es Maersk Line. ¿La ubica? Es de origen danés y, por cierto, es considerada la más grande del mundo.



La empresa que en el país dirige Mario Veraldo está a gusto con el dinamismo del comercio exterior mexicano por mar, donde los sectores de autopartes y manufacturero, en general, han mejorado los índices de ocupación de sus barcos.



Se trata de navíos que en un solo viaje pueden mover 9 mil 500 contenedores, lo que contribuye a una oferta suficiente que impide que se afecten las tarifas de transportación.



Según datos de la dirección de puertos de la SCT, en los primeros siete meses de 2017 la carga del sector naviero en México creció 10.5 por ciento, por arriba del alza de entre 3 y 7 prevista a inicios de años.



Veraldo considera que las perspectivas del negocio para México son mejores que para cualquier otro país y ya se frota las manos ante un posible tratado de libre comercio con Japón.

También te puede interesar:

La diversificación de la subsidiaria de ICA

El CEO que conquistó la cima de la BMV

100 años de surtir recetas

: