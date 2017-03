La lección del CEO de la viviendera Ara

1

En contraste con los máximos históricos que registra el principal indicador de la BMV, el índice Habita, que mide el desempeño de las emisoras de vivienda en Bolsa, mantiene un desempeño negativo.



Desde finales del año pasado, hay una aversión muy clara de los inversionistas por los papeles de las constructoras de casas y departamentos. Desde el 7 de noviembre el índice Habita ha perdido casi 20 por ciento de su valor, mientras que el IPC de la BMV acumula una ganancia de 3 por ciento en igual lapso. ¿La razón? Hay temor de que el alza en tasas de los créditos hipotecarios y los menores subsidios a la vivienda afecten los resultados del sector este año. A los inversionistas no se les olvida la crisis en que estuvieron sumidas las otrora tres grandes desarrolladoras de vivienda: Urbi, Geo y Homex.



Germán Ahumada, CEO de Consorcio Ara, una de las firmas que salió ilesa de ese entorno, nos comentó que para evitar una crisis se requiere estar diversificado en los diferentes segmentos de vivienda (interés social, medio y residencial) y tener un buen manejo de la deuda.



“Nuestra deuda es muy manejable, es muy distinto tener entre deuda corporativa, bonos, deuda a proveedores alrededor de 30 mil millones de pesos. Uno no puede estar pensando que la industria puede aguantar ese tipo de deudas”, dijo el empresario que lleva más 30 años en el sector. La deuda neta de Ara se ubica en los 700 millones de pesos, y cada uno de los tres segmentos en que participa contribuye con un tercio de las ventas. Empresario precavido, pues.



Bancos ganan terreno a Liverpool en tarjetas



Como usted sabe, uno de los factores que contribuyó al fuerte desempeño de las ventas al menudeo en México durante 2016 fue el crédito al consumo que otorga la banca. De hecho, el portafolio de las instituciones financieras en ese rubro creció casi 9 por ciento el año pasado, con lo que superó la expansión de 5.5 por ciento observada por la cartera de Liverpool, la firma no financiera con el mayor número de tarjetas de crédito en México. En otras palabras, la departamental que dirige Graciano Francisco Guichard perdió participación en el financiamiento al consumo frente a la banca. La firma atribuyó esto a la preferencia del consumidor por los descuentos directos, menores plazos en las promociones de meses sin intereses, y al pago del total del saldo.



Con ello, la participación de las tarjetas de crédito en los ingresos totales del grupo se redujo en 3 puntos porcentuales en los últimos dos años, a 45.2 por ciento al finalizar 2016. Aunque los expertos de Santander creen que Liverpool puede revertir esto, también reconocen que tardará al menos un año ante entorno más competido. Para este año se prevé que el crédito al consumo de las instituciones financieras crezca otra vez en un dígito alto. Panorama retador para Liverpool.



Golpe a la moda



No cabe duda que el dólar caro ha impactado hasta la moda. ¿Ubica a PVH? Es la multinacional que maneja marcas de ropa como Van Heusen, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, IZOD y Arrow, entre otras.



Esta compañía, que en México fusionó su operación con AXO, tuvo un efecto negativo de 25 millones de dólares en los ingresos del cuarto trimestre de su año fiscal 2016, que va de noviembre del 2016 a enero de 2017. ¿La razón? La compañía tuvo que reflejar la debilidad del peso frente al dólar en los precios de las prendas, lo que impactó su facturación. Eso no es todo, Mike Shaffer, CFO del grupo, dijo ante analistas que para 2017 proyectan una afectación adicional de 70 millones de dólares en sus ventas. A pesar de ello, indicó que se mantienen positivos sobre el mercado mexicano, pues al eliminar el efecto del tipo de cambio, sus ingresos del último cuarto de 2016 crecieron 4 por ciento. Arriba del PIB, pues.



También te puede interesar:



¿Qué tan expuesta está Gentera a El Niño?



¿A qué viene el CEO del gigante mundial de la cerveza?



¿Por qué AHMSA no regresa a la BMV?