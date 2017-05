La inversión que ‘hospeda’ el dueño de Fiesta Inn

1

Uno de los sectores que mantiene un desempeño fuerte y expectativas positivas a corto y mediano plazos en México es el turismo. ¿La razón?



El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, dijo a principios de este mes que en el país ya hay más conectividad aérea y terrestre, marinas, campos de golf y hoteles. En otras palabras, más cosas que ver y hacer. A esto se suma un dólar aún caro, que atrae a los viajeros extranjeros e inhibe la salida de los mexicanos al exterior, por lo que optan por destinos nacionales. En este entorno, los empresarios hoteleros aceleran inversiones en México, incluidas cadenas como Hilton, Misión, Krystal, NH Hotel, Real Turismo, Presidente, Hyatt y City Express. Desde luego que Posadas, dueña de Fiesta Inn y Fiesta Americana hace lo propio. A marzo de este año, el grupo que dirige José Carlos Azcárraga tenía contratos firmados para operar 40 nuevos hoteles que implicarán inversiones por 485 millones de dólares.



De dicho monto, 94 por ciento será aportado por inversionistas independientes y sólo 6.0 por ciento por el grupo. De concretarse el plan, su oferta de cuartos se expandirá 24 por ciento para superar 30 mil habitaciones. Cerca de 30 por ciento del total de cuartos serán de hoteles One, 24 por ciento Fiesta Americana, 23 por ciento Fiesta Inn y el restante 23 por ciento de otras marcas.



La apertura de los nuevos hoteles iniciará en el segundo trimestre de 2017 y se prevé que todos estén en operación antes de diciembre de 2019. ¿Le interesa invertir en algún hotel? Pregunte al ingeniero Azcárraga.



EL PRIMER BELMONT VILLAGE EN MÉXICO

El número de personas con edad de 70 años o más prácticamente se duplicará en México hacia 2030, según las proyecciones de Conapo.



Además, cada mes hay más de 25 mil nuevos adultos mayores. Esto desde luego representa una oportunidad de negocio para las empresas dedicadas a la operación de centros de retiro. En el país dos firmas han levantado la mano: Grupo Presidente en sociedad con la española Ballesol y Belmont Village. Le contamos que éste inaugurará el próximo jueves su primer establecimiento de cinco en la CDMX. El inmueble a operar en Santa Fe implicó una inversión de mil millones de pesos y cuenta con 133 departamentos exclusivos. El centro tendrá varias amenidades para sus huéspedes incluidos: comedor, sala de lectura, cine, cafetería, lobby y atención de enfermeras las 24 horas. Nos dicen que en el corte del listón estarán Patricia Will, CEO de Belmont Village Senior Living; José Shabot Cherem, presidente de Belmont Village Senior Living México, así como Luís Miguel Gutiérrez Robledo del Instituto Nacional de Geriatría y autoridades de ABC. ¿Ya apartó el día?



BAIC ‘MADE IN’ VERACRUZ

En este espacio le hemos contado de la oleada de automotrices chinas que llegan a México. Este lunes la asiática BAIC iniciará formalmente la producción de coches en el país, en la misma planta de camiones que ya opera en Veracruz. Nos dicen que la empresa que en México lidera Patrick Yang quiere armar coches de manera acelerada, pues actualmente depende mucho de la importación de vehículos ensamblados en China u otras naciones donde tiene operaciones BAIC.



La china reportó a las autoridades portuarias de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que en los últimos 12 meses (terminados en marzo) ingresaron al país mil 17 coches para su venta en México. El objetivo es importar menos con una planta donde se pretenden armar tres mil 650 autos al año, aunque con piezas 100 por ciento de origen chino. ¿Usted ya apartó su BAIC?



