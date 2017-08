La inversión para 'prender' las ventas de VW

1

La competencia entre los distribuidores de autos ya no se limita a temas como el precio, diseño o garantía de los vehículos. Actualmente ‘la pelea’ crece en la atención y servicios al cliente, luego de que las coreanas KIA y Hyundai transformaran la visión de cómo debe ser una concesionaria en México.



A finales de julio pasado, los distribuidores de Ford, que en México encabeza Gabriel López, anunciaron inversiones de mil millones de pesos durante 2017-2018 para renovar la imagen y operación de las 127 agencias que manejan en todo el país.



Ahora le contamos que los vendedores de la alemana Volkswagen harán lo propio.



La marca que en México lidera Iñaki Nieto se puso de acuerdo con los concesionarios para cambiar la infraestructura, imagen y operación de las 162 agencias ubicadas en todo el país.



Nos cuentan que la inversión rondará los 20 millones de dólares al año para hacer más amigables y eficientes los lugares donde atienden a sus clientes, incluida una expansión del piso de ventas.



En este desembolso, que se hará durante varios años, estará incluido un plan de venta de autos seminuevos que se ajuste a las necesidades del cliente y, por ende, el lanzamiento de la marca Das Welt Auto.



Los distribuidores quieren ir más allá y tener servicio exprés para entregar al cliente su auto hasta en 30 minutos.



Entre enero y julio de 2017 la marca comercializó en México 112 mil autos nuevos, 2.5 por ciento menos que en igual lapso del año pasado. No hay de otra, ¡a levantar la venta!



JULIO, ‘SÚPER COMPETIDO’; ¿CÓMO VIENE LA ANTAD?

Usted fue testigo de que julio fue muy competido entre los supermercados, reflejado en una actividad promocional muy agresiva.



Aun con esto y frente a bases de comparación muy altas, Wal-Mart logró aumentar 6.2 por ciento sus ventas a tiendas iguales en México, casi en línea con lo anticipado por algunos analistas.



Hoy toca el turno a los alrededor de 100 grupos comerciales que integran la ANTAD.



El sondeo de Bloomberg con analistas estima que los socios del organismo empresarial que preside Vicente Yáñez registrarán un alza de 5.6 por ciento en sus ventas a tiendas iguales de julio de 2017, respecto a igual mes del año pasado.



La asociación de la que Wal-Mart forma parte también enfrenta comparativos muy altos, si se considera que en el séptimo mes de 2016 aumentaron en 10 por ciento sus ventas a tiendas comparables y en 13.5 por ciento a unidades totales.



A ello, súmele la desaceleración que muestran varios indicadores del consumo, incluido el crédito, las remesas y la caída del salario real. Mes retador, pues. Hoy le daremos los detalles.



RUBIN E HIDALGO

En días pasados le contamos de las reuniones formales que sostenían funcionarios de México con sus homólogos de Estados Unidos rumbo a lo que será la renegociación del TLCAN.



Nos dicen que hace un par de días fue visto en la CDMX un personaje que será clave rumbo al llamado TLCAN 2.0, cuyas negociaciones arrancan el 16 de este mes.



Le hablamos de Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México y posible candidato a ocupar la embajada en el país.



A Rubin se le vio con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y su secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo.



Rubin ha tendido puentes con varias entidades del país, incluido Hidalgo, que se ha convertido en un referente al atraer en los 10 primeros meses de Fayad unos 13 mil 300 millones de pesos en inversiones.



Todo indica que Hidalgo se ha convertido en un estado de interés para los estadounidenses.



No dude que pronto se anuncie alguna inversión de una firma de la Unión Americana en la entidad.

También te puede interesar:

A Liverpool le saldrá más cara Suburbia

¿Doblegó Julio Regalado a Mamá Lucha?

Del Monte va por 'el oro verde'



: