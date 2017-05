La importancia de las elecciones del próximo domingo 4 de junio

1

El próximo domingo se llevarán a cabo elecciones ordinarias en cuatro estados: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Mientras que en las primeras tres entidades los ciudadanos que se encuentren en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán la oportunidad de escoger a su próximo gobernador, en Veracruz sólo se erigirán ayuntamientos. Cabe recordar que el año pasado se eligieron nueve gobernadores. Sin embargo, no por ser un número menor de gubernaturas en disputa este año, estos comicios serán menos importantes que los del año pasado. Al contrario, debido a la mayor cercanía con la elección presidencial de 2018 y a la importancia poblacional, económica y política del proceso electoral en el Estado de México, los comicios de este año guardarán una importancia al menos similar a las del año pasado. Dedicaré el espacio que me queda a comentar sobre dos asuntos al respecto: (1) La numeralia básica de la elección; y (2) la importancia de los comicios en el Estado de México.



(1) La numeralia básica de la elección. Este domingo estarán en juego 328 cargos de elección popular. En Coahuila, estado que cuenta con 7.7 por ciento del territorio nacional y que contribuye con 3.4 por ciento del PIB nacional, se elegirán 25 diputados locales, 38 ayuntamientos y un gobernador, en una entidad que tiene poco más de dos millones de personas en la lista nominal, representando 2.8 por ciento de ésta a nivel nacional. En Coahuila, un estado que no ha vivido alternancia partidista a nivel gobernador, las encuestas favorecen a los candidatos del PRI, Miguel Ángel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya, quienes se encuentran prácticamente en 'empate técnico' en la mayoría de las encuestas, con cerca de 35 por ciento de la intención de voto, cada uno. Cabe señalar que la tasa de participación de la población en los últimos procesos electorales ha sido de poco más de 60 por ciento.



En el Estado de México sólo se llevarán a cabo comicios para gobernador. Aunque esta entidad sólo ocupa 1.1 por ciento del territorio nacional, aporta 9.0 por ciento del PIB nacional y en su lista nominal se encuentra el 13.2 por ciento de la lista nominal nacional, con poco más de 11.3 millones de ciudadanos que podrán ejercer su derecho a votar este domingo. Tanto por el tamaño de su economía como por su población, no hay duda de que es un estado muy importante a nivel nacional. En esta entidad, que al igual que Coahuila no ha experimentado alternancia partidista a nivel estatal, pero cuya tasa de participación para elegir gobernador ha sido históricamente baja (≈45 por ciento), las encuestas más recientes favorecen a los candidatos del PRI, Alfredo del Mazo, y de Morena, Delfina Gómez, en donde a juzgar por el resultado de la mayoría de las encuestas, se encuentran en 'empate técnico' (con cerca de 25 por ciento de la intención de voto, cada quien), quedando muy atrás Josefina Vázquez Mota, del PAN y Juan Zepeda, del PRD, que apenas alcanzan un porcentaje de intención de voto de 15 por ciento, respectivamente.



En Nayarit, cuya extensión territorial representa 1.4 por ciento del territorio nacional y que aporta 0.7 por ciento del PIB nacional, tiene una lista nominal de poco más de 800 mil ciudadanos, representando así 1.0 por ciento de la lista nominal federal. En este estado —que sí ha observado alternancia partidista 'de ida y vuelta'— se elegirán 30 diputados locales, 20 ayuntamientos y un gobernador. Cabe resaltar que los nayaritas sí salen a votar, con una participación cercana a 60 por ciento en las últimas elecciones para gobernador. En Nayarit, las encuestas favorecen al candidato de la coalición PAN-PRD (y otros partidos), Antonio Echevarría, con cerca de 40 por ciento de la intención de voto y en segundo lugar al candidato del PRI, Manuel Cota, con cerca de 25 por ciento de la intención de voto.



Por último, en el estado de Veracruz se elegirán 212 ayuntamientos, en donde varios analistas políticos se han concentrado en observar el poder que podría tener Morena en el resultado de la elección, en un estado en el que acaba de tomar el poder el PAN.



(2) La importancia de los comicios en el Estado de México. Como comenté, creo que la relevancia económica y poblacional (efectiva) del Estado de México no está en duda. Adicionalmente se encuentra la importancia política. El Estado de México es el estado natal del presidente Enrique Peña Nieto, plataforma que utilizó cuando era gobernador para lograr el impulso a la presidencia de la República. En este sentido, considero que el resultado de esta elección se torna altamente emblemático para la maquinaria priista, con visos hacia la elección presidencial del año que entra. Si bien me queda claro que en política nada está escrito 'a estas alturas del partido' —en donde falta más de un año para los comicios federales—, el resultado de la elección del Estado de México sí puede favorecer una mayor cohesión en el partido, en caso de que el PRI llegara a ganar. Por otro lado, en el caso de perder, podría propiciar cismas partidistas importantes, que pueden constituir un serio obstáculo para tener una oportunidad real en la elección presidencial de 2018, similar a la elección presidencial del 2006.



