La Generación Z y su Facetime de “toda la vida”

Su afirmación fue tan espontánea, como su cara de arrogancia infantil. “Es que no entiendo tu pregunta, tía” dijo la sobrina de 10 años. Osamos interrumpirla en su juego de Minecraft en línea por cuarta ocasión. Hasta el instante, sus ojos habían permanecido concentrados en el ipod que manejaba con maestría durante los intentos previos en que más de uno le preguntamos: ¿cómo te comunicas con tus papás?



Y es que la conversación sobre el uso de los teléfonos celulares por los niños, en la escuela y en casa, resultó automática.



Nos habíamos integrando los adultos en la sala en una mañana de domingo de la casa de descanso encontrándonos a los 3 primos, cada uno con su respectivo dispositivo en mano, “conviviendo” en línea entre ellos: dos interactuando en el juego y ocasionalmente comentando algo de sus respectivas pantallas y uno más viendo videos en Youtube Kids en grado de encapsulamiento.



Tres perfectos nativos digitales, ejemplares de la generación Z. Nacidos entre el 2001 y el 2011 (hoy entre 6 y 17 años), preguntan primero por la clave de Wi Fi que por la ubicación del baño.



Su mente alterna tan rápido entre sus múltiples espacios en red, como sus textos continuos con sus múltiples grupos y subgrupos a distancia. Sus dedos están entrenados para ser deslizados en la pantalla sin interrupción, al tiempo en que esporádicamente voltean a ver a los interlocutores físicos que se les aparecen en su mismo espacio.



Para los Z, teclear es old fashion. El mail es lento. Memorizar un número telefónico inútil. Instruir con voz a un aparato es lo normal. Cualquier contenido en pantalla es “on demand” y todo lo que no sepas “lo buscas”. Una video-conferencia es lo obvio “si estás conviviendo” con un amigo. Un video es lo primero que revisan. Un texto adyacente, es lo segundo que leen si resulta estrictamente necesario.



El internet es un servicio esencial en un inmueble, como el agua y la luz y un click es más rápido que la estructuración de una pregunta. No conciben que alguien no esté conectado.



Por ello, la pregunta para la sobrina resultó tan impertinente como poco clara. La abuela Baby Boomer que ahí se encontraba hubiera querido que la niña dejara el ipod a un lado y le respondiera a su tía con atención y respeto. Los tíos Generación X esperábamos que pusiera el juego en pausa, nos viera con consideración unos instantes y nos respondiera con calidez.



Ella, sin embargo, no quería interrumpir su vida virtual. “¿De qué hablan estos?” habrá pensado. Lo cierto es que en un acto reflejo equiparable al jugador de tenis que responde al entrenador mientras realiza un buen revés, ante la pregunta que le hacíamos (¿Cómo te comunicas con tus papás?) suspiró profundamente dejándonos ver que había concluido que no dejaríamos de insistir a menos de que respondiera y volteando a vernos sin dejar de mover los dedos en su juego respondió: “con el Facetime ‘de toda la vida’, tíos”.



Nos dejó callados y con la ceja alzada. Tras pensarlo unos instantes nos quedó claro. Para ella, esa aplicación anunciada por Apple en junio de 2010, en efecto, ha estado ahí toda su vida.



Coparmex Chihuahua apuntala la Innovación



Acostumbrados a ser el punto de encuentro empresarial, el sindicato patronal organiza uno más de sus Magnos Eventos Coparmex en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua.



Alineados al objetivo de crear espacios para que sus agremiados escuchen experiencias exitosas de empresarios que destacan por su labor, el próximo 26 de septiembre serán anfitriones de un panel integrado por Álvaro Govea, Director de Operaciones de UBER México; Marcus Dantus, CEO de Startups México; y Miguel Alvarado, CEO de Química Agronómica de México. Me distingue estar agendado para ser moderador de la discusión. ¡Ahí nos vemos!

* El autor es empresario y conferencista internacional.



Twitter: @mcandianigalaz



