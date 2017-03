1

¿Por su rumbo no ha visto cada vez más Oxxos? El año pasado FEMSA, dueña de la cadenas de tiendas de conveniencia, abrió mil 164 unidades para llegar a un total de 15 mil 225 puntos de venta, de los cuales alrededor de 15 mil 200 operan en México y el resto en Colombia. Le contamos que FEMSA Comercio, que dirige Daniel Rodríguez Cofré, ha expandido su meta de aperturas, de un rango de mil-mil 100 a mil 200 unidades por año. ¿La razón? Las oportunidades de expansión que ve en México aún son enormes. Según lo estimado por la ANTAD, organismo empresarial al que pertenece Oxxo, el comercio informal representa 50 por ciento del sector minorista en el país, por lo que el canal moderno aún tiene mucho por crecer.



Rodríguez Cofré y su equipo tienen tan claro esto, que en un periodo de 12 a 13 años esperan duplicar el número actual de tiendas Oxxo en México y llegar así a 30 mil unidades. Para lograrlo apostarán más al formato de ‘nicho’, es decir, a la apertura de más puntos de venta pequeños dentro de las fábricas, malls y aeropuertos. Se trata de lugares con un nivel de tráfico alto y cautivo de consumidores. La empresa considera que en cinco años o menos puede llegar a operar tres mil establecimientos de este tipo. Así que no le sorprenda encontrarse tiendas Oxxo en lugares donde no las había visto antes. En 2016 FEMSA Comercio contribuyó con 34 por ciento de los ingresos totales de FEMSA y más de 28 por ciento de su flujo operativo. Un negocio que va más allá del volumen, pues.



¿LA VIOLENCIA EN CANCÚN LE PEGA A ASUR?

Uno de los sectores más vulnerables a los hechos violentos que este año ha vivido Cancún es el turismo y dentro de éste, el tráfico de pasaje internacional que se mueve por avión. Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) es la empresa que opera el puerto aéreo de Cancún, del cual depende más de 70 por ciento de su flujo total de viajeros y un porcentaje similar de sus ingresos. El pasado jueves representantes de los hoteles del destino turístico reportaron una caída de 40 por ciento en el número de visitas de los spring breakers canadienses, lo que atribuyeron al clima de violencia. ¿Qué tanto pegará esto a Asur? Nos cuentan que para el grupo que dirige Adolfo Castro Rivas los viajeros canadienses son alrededor de 7.0 por ciento de su tráfico total y los spring breakers aproximadamente 120 mil pasajeros, que equivalen a menos de 10 por ciento del volumen total de pasaje de marzo. Una de las cosas positivas es que sobre Cancún aún no pesa alguna recomendación para no ser visitado por turistas de Canadá o Estados Unidos. Incluso, el equipo de Castro Rivas asegura que hasta ahora no hay señales de desaceleración en el pasaje. Habrá que ver la cifra a revelarse a inicios de abril.



SIN ‘QUÍMICA’ CON PEMEX

Desde octubre de 2016 las empresas que integran la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), la cual encabeza Patricio Gutiérrez, mantienen un diálogo permanente con Pemex para mejorar el abasto de los petroquímicos básicos que necesitan para su operación, incluidos el etano y el etileno.



La caída en la extracción de hidrocarburos por parte de la empresa productiva del estado mantiene a muchas de las compañías químicas sin los insumos suficientes para fabricar sus productos finales, por lo que algunas se ven obligadas a importarlos, con lo que implica hacerlo con un dólar caro, y otras de plano a suspender parte de su operación.



Nos cuentan que de continuar esta situación, algunas evaluarían el cierre completo de sus fábricas en México. Sígales la pista.



