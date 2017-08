La expansión de Liverpool

1

Como usted todavía sacude arena de su oreja, vamos a conectarlo.¿Recuerda que Liverpool canceló la compra de una parte de la chilena Ripley?



Lo anunció en mayo y el mercado aplaudió después de advertir que se trataba de una operación riesgosa y cara.



El beneficio de la decisión no sólo se reflejó en el precio de su acción -al recuperarse más de 5 por ciento entre el 19 y 24 de mayo-, también liberó recursos para fortalecer sus planes de expansión en México.



Aquí le contamos hace unos días que la firma que preside Max David Michel retomará la apertura del megacentro comercial Galerías Santa Anita, en Guadalajara.



Además, la operadora de tiendas departamentales más grande en México contempla invertir de 6 mil a 7 mil millones de pesos este año. Esto incluye la apertura de unos 11 almacenes, entre Fábricas de Francia y Liverpool.



Además, contempla destinar unos 750 millones de pesos sólo para Suburbia, cadena de tiendas que contribuyó con el 44 por ciento del crecimiento que tuvo Liverpool en su flujo operativo del segundo cuarto de 2017.



Para 2018, el grupo prevé inversiones de entre 7 y 8 mil millones de pesos, además de otros 750 millones para Suburbia.



En general, el grupo considera la apertura promedio anual de cuatro unidades Liverpool y de seis a siete Fábricas de Francia. Incluso podría abrir dos tiendas Suburbia en 2018.



La recuperación del peso, creación de empleo formal y números sanos en remesas de dinero, tienen optimistas a Michel y su equipo.



¿KISSES AMARGOS?

Para Hershey’s, que dirige Michele Buck a nivel global, una barrera arancelaria tras la renegociación del TLCAN, más que afectar su negocio en México, le pegaría a sus operaciones en el vecino país del norte.



¿Por qué? Moisés Michan, director de mercadotecnia de la firma en México, asegura que el efecto sería un golpe directo a los consumidores en ese país.



¿La razón? Cualquier carga impositiva sería trasladada a los precios de sus chocolates que se venden en Estados Unidos, aunque también afectaría los resultados de la división estadounidense de The Hershey´s Company.



El grupo exporta a Estados Unidos el 99 por ciento de lo que produce en su planta de Monterrey, donde fabrica más de 200 millones de toneladas al año -incluidos chocolates, caramelos y leches saborizadas- y la cual es una de las más grandes junto a las de Pennsylvania y Virginia.



De su planta de Guadalajara, donde manufactura unos 100 millones de toneladas al año, Hershey’s exporta alrededor del 10 por ciento de la producción a Estados Unidos y Canadá. TLCAN, tema sensible para esta multinacional.





LOS KIOSCOS DE BURGER KING

Para Alsea, operador líder de restaurantes de comida, el consumo en México muestra una tendencia de mejora respecto a inicios de año y muestra de ello es el desempeño de Burger King.



En el segundo cuarto de 2017, el negocio de hamburguesas del grupo que preside Alberto Torrado aumentó en un dígito alto sus ventas a tiendas iguales, apoyado en un alza de precios, la estrategia de marketing y promociones.



Le contamos que para mantener números fuertes, el grupo reinició su plan de remodelación de tiendas y acelerará la apertura de kioskos, nicho que agrega en promedio 15 por ciento al incremento del flujo operativo del negocio.



A la fecha, Alsea tiene 56 kioskos y cuenta con un plan para abrir de 15 a 20 en el segundo semestre del año.



En 2016, Burger King aportó el 21 por ciento de la facturación de Alsea, apenas debajo de Starbucks que lideró con un 22 por ciento. Es más que una Whopper, pues.

