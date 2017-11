La ‘cool’ estrategia de Cemex

1

¿Conoce a alguien que en estos días decida lo que va a estudiar? Sugiérale que revise así sea de reojo la actividad que lleva por aburrido nombre "logística".



Amazon busca drones que le permitan entregas seguras y rápidas; MercadoLibre presiona a empresas de mensajería para aumentar sus flotillas; Cemex acaba de mostrar que entró de lleno a la era de la cuarta revolución industrial.



Pudo pasarle de frente sin verlo: una cementera presentó una plataforma digital para entregas de cemento y concreto para quien lo compra en sacos o por camiones, y que pueda seguir sus pedidos desde que lo solicitó hasta que lo recibe, como quien revisa a quien viene a recogerlo en un Uber.



Su forma visible es una aplicación que funciona en celulares y en computadoras. Esa plataforma sería inútil si 70 de sus más altos directivos no estuvieran hoy miércoles encerrados para entender cómo van a vender de aquí en adelante. Otros 70 están formados en la fila.



Ellos conectarán el horno que produce el cemento con la palma de la mano de sus clientes y resolverán todos los retos que hay en medio.



Por lo pronto, su líder, Fernando González, después de trabajar dos años con decenas de personas encabezadas por especialistas del MIT, presentó Cemex Go en una versión 1.0 basada en la experiencia con 200 clientes con los que trabajaron en un plan piloto que derivó en la nueva plataforma.



¿Qué sigue? Que en breve usted que amplía la casa o construye una carretera sepa a qué hora y en qué minuto alguien tocará la puerta para entregarle el cemento en cuestión.



González necesita de arrojados profesionales desparpajados como los que ya deambulan en los pasillos en plena era digital de Cemex. Bienvenidos los “techies” millennials, también los sólo desparpajados. Hay que resolver retos de logística.





ARA... NDO EFECTIVO EN ARA

Una de las vivienderas que parece no saber de entornos de incertidumbre, alzas en tasas y desaceleración del consumo es Ara. La firma que dirige Germán Ahumada Russek aumentó en casi 20 por ciento su flujo operativo (EBITDA) del tercer cuarto de 2017 y elevó en 84 por ciento su utilidad neta.



Con base en esto, el empresario confirmó para todo 2017 su guía de resultados, que prevé crecimientos de 8 por ciento en ventas.

Además, considera un margen EBITDA de aproximadamente 15 por ciento.



Pero, más allá de eso, la compañía incrementó su proyección de flujo libre de efectivo de 500 millones a alrededor de 600 millones de pesos para el presente año.



Ahumada y su equipo han sido puntuales en la estrategia que anunciaron a inicios de año, basada en la diversificación de su portafolio, la generación de flujo y en mantener niveles moderados de deuda. Ahí la llevan, pues.





¿‘VOLARÁ’ CHICO PARDO EN BRASIL?

Sin lugar a dudas, el grupo aeroportuario mexicano que más se ha diversificado en términos de mercados es Asur, que preside Fernando Chico Pardo. Además de administrar nueve aeropuertos en México -incluidos Cancún, Cozumel y Mérida- maneja el de San Juan de Puerto Rico y acaba de integrar una docena en Colombia a través de Airplane.



El empresario ya analiza más oportunidades de fusiones y adquisiciones. Ahora tiene la mira en Brasil.



En conferencia telefónica con analistas, Adolfo Castro Rivas, CEO de Asur, aclaró que el consejo de administración de Asur no estuvo muy convencido después de las primeras licitaciones de aeropuertos en el país carioca. Habrá que ver qué pasa.

También te puede interesar:

Quiere ‘lubricar’ Sudamérica desde Tepotzotlán

Interjet ‘aterriza’ capitalización

La mexicana que sube el cemento en el país de Trump