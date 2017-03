KPMG desnuda lo malaleche de los empresarios

1

El día de ayer la firma de asesoría KPMG México dio a conocer los resultados de su encuesta “Perspectivas de la Alta Dirección”, que año con año revela. Es un ejercicio muy sólido, que muestra la forma en la que piensan los empresarios del país. Este año tiene resultados que incluyen la medición de lo que todos los días hemos estado escuchando recientemente: a las empresas en México les está yendo muy bien, pero la gran mayoría de los empresarios evalúa mal al gobierno.



Un sinsentido en la mente de los empresarios que KPMG logra medir con claridad. Veamos.



De todos los empresarios encuestados, el 51 por ciento reveló que su rentabilidad se ha incrementado en los últimos 3 años, y el 34 por ciento dijo que se ha mantenido. Si sumamos ambas cifras, tenemos que al 85 por ciento de las empresas les está yendo bien o muy bien en este sexenio.



No obstante lo anterior, la encuesta de KPMG revela que el 30 por ciento de los empresarios encuestados piensa que el gobierno federal tiene una actuación frente al entorno económico que califica de pésima; mientras que el 65 por ciento piensa que es regular o mala. Si sumamos estas dos cifras, tenemos que el 95 por ciento vive en la creencia de que el gobierno hace mal las cosas.



Esta yuxtaposición de respuestas en los empresarios me hace pensar dos cosas: o son muy ignorantes, o son muy malaleche. Pero, sabiendo que son muy listos y que están bien informados como para mantener o incrementar la rentabilidad de sus negocios, no queda más que pensar que son lo segundo.



Es muy mezquino no reconocer lo que ha hecho el gobierno, particularmente cuando a las empresas les va muy bien: ahí están las reformas estructurales que hace cinco años anhelábamos; las emisiones de México en los mercados internacionales; la estrategia de contención del Canciller Videgaray y del Secretario Guajardo por la que Donald Trump le ha bajado dos rayitas a su retórica antimexicana; el boom del turismo; el incremento del empleo…



Pero nada de eso los convence. Viven engañados, sin opinión propia, en la lógica de solo exigir y acumular. Quién sabe qué leen, qué estación de radio sintonizan, o dónde se informan.



¿Más contradicciones entre los empresarios? Dice KPMG respecto al arribo de Donald Trump a la presidencia de EEUU: “57% de los encuestados afirma que la rentabilidad de sus empresas se mantendrá, mientras 30% considera que disminuirá, y solo 13% que se incrementará”.



Si con el PRI y el PAN no estuvieron contentos —a pesar de que a sus empresas les fue muy bien—, todo indica que los empresarios quieren probar qué se siente que nos gobierne la izquierda. Así son ellos. Gracias a KPMG, por darnos a conocer la medida de lo que algunos sospechábamos.



Twitter:@SOYCarlosMota



Correo:motacarlos100@gmail.com



También te puede interesar:



Ver a los ojos a un banquero



Carstens y las implicaciones de la reforma fiscal de Trump



En la Bancaria, AMLO estuvo sin estar