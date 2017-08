Kilómetro de carretera en Paso Express, 57 veces más caro que en Alemania

1

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) hizo un estudio que en su momento parecía escandaloso ya que ubicaba el costo por kilómetro de carretera en México siete veces más alto alto que en Europa, pero con el Paso Express está cifra se quedó sin comparación.



Si tomamos el costo por kilómetro en México que obtuvo el TCE en 2013, era de alrededor de 900 mil dólares y cuatro años más tarde el costo por kilómetro del Paso Express fue de ocho millones 478 mil 927 dólares, es decir costó nueve veces más que ya el de por sí costoso kilómetro mexicano.



Aunque no son dólares reales por la pérdida del poder adquisitivo, podemos decir que el kilómetro de carretera en Alemania es 57 veces más barato que en México.



Porque el Paso Express ha excedido todo lo imaginable y nos mostró cómo en el actual sexenio los límites no existieron y ningún exceso gubernamental tuvo que pagarse.



Aunque en América Latina no existen estadísticas que comparen el valor de la construcción de caminos en la región, El Tribunal de Cuentas Europeo hizo un análisis entre países europeos y cuatro latinoamericanos: México, Perú, Bolivia y Argentina.



Mientras en Alemania el costo por kilómetro es de 116 mil dólares, en Grecia 164 mil y en España 215 mil, por citar sólo tres ejemplos, en México, tomando como referencia la carretera Campeche-Mérida de 149 kilómetros, el costo fue de alrededor de 900 mil dólares el kilómetro, con datos de 2013.



El TCE aclara en su estudio que, aunque la mano de obra es mucho más barata en América Latina, los costos de construcción se elevan por la corrupción.



Si esto nos sorprende, el costo del Paso Express en Cuernavaca simplemente nos deja estupefactos, porque los 14.5 kilómetros costaron 122 millones 944 mil 441 dólres, para que se desplomara tres meses después de haberse 'inaugurado' y costó además la irreparable pérdida de dos vidas.



Pero todo en esta construcción nos ha mostrado la corrupción y la impunidad. Existen varias preguntas que no se han respondido ni han sancionado las autoridades; una de las más importantes es por qué se duplicó el costo al pasar de mil 45 millones a dos mil 200 millones de pesos.



La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas señala que “las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas”, modificar los costos o plazos de los contratos, pero “siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley”.



Y en el Paso Express, sin más de un plumazo, lo subieron más del cien por ciento; excesos injustificables, sobre todo porque no fueron las empresas que licitaron con el mejor costo y hasta ahora la autoridad o ha explicado por qué razón no se escogió la opción más económica.



En la legislación también se señala que “cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos”.



Con lo cual se determina que esta dependencia también debería explicar qué pasó con esta desaseada construcción, porque además de excederse en los montos económicos, también se incrementó el plazo de construcción. Ha pasado un mes un día y hay muchas más dudas que respuestas de la autoridad.



Twitter: @ginamorettc



