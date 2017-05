Josefina, tras los indecisos

1

A 10 días de que terminen las campañas políticas, Josefina Vázquez Mota deja claro que su lucha, en caso de que el PRI se robe la elección, será por las instancias legales, lo que significa que no tendremos a los panistas en las calles en protesta por un fraude electoral.



Esta declaración es parte de ese llamado que mantiene la candidata al gobierno del Estado de México para atraer al voto indeciso, que según sus cálculos llega a 20 por ciento y le podría dar el triunfo.



Pequeña, menudita, Vázquez Mota se rodea de luchadores, encabezados por Atlantis, quienes se mantienen en el cuadrilátero, mientras ella da su discurso en las cuerdas.



Y después en las luchas retoman las consignas como: “¡duro! ¡Ya está aquí, la que va a sacar al PRI!”, en medio de todo ese juego que emociona a hombres, mujeres y niños.



Hay que aceptar que Atlantis se lleva la mayor ovación, después Corleone, con sus casi dos metros de estatura, pero los gritos de apoyo a Josefina también son contundentes.



Es por lo que se acompaña de Atlantis y de Corleone, para llegar a las zonas populares de la entidad y que su discurso se escuche para ganar ese voto, que ha sido más cercano al PRI o al PRD, y por el que ahora lucha Morena.



Ayer, Vázquez Mota estuvo en Ecatepec, el municipio que ocupa los primeros lugares más vergonzosos y terribles del país y del Estado de México.



Primer lugar en feminicidios, en extorsión, en secuestro, pero también la tierra del actual gobernador, Eruviel Ávila, y el municipio donde se espera una de las mayores batallas el próximo 4 de junio.



EN ECATEPEC HA HABIDO ALTERNANCIA

Este municipio ha sido switcher en la historia del estado: lo han gobernado el PRI, el PRD y el PAN, y este voto plural se ha mantenido en las elecciones por la gubernatura.



En las contiendas por la alcaldía, en 1997 ganó el PRD; en 2000 el PAN; en 2003 el PRI; 2006 el PRD, y en las últimas tres elecciones el PRI.



Y los cuatro distritos de este municipio también han tenido un voto switcher en las últimas elecciones de gobernador.



En 2005, cuando el presidente Enrique Peña Nieto ganó la elección por la gubernatura, el PRI ganó dos de los distritos de Ecatepec y el PRD los otros dos.



Cuando ganó Eruviel Ávila las cosas fueron distintas, ya que obtuvo el triunfo en todos los distritos de la entidad.



Ecatepec tiene una lista nominal de un millón 174 mil 904 ciudadanos, de los 10 millones 955 mil 575 que tiene la entidad.



A la salida de este encuentro de campaña y luchas, un niño comenta feliz que Josefina le dio un beso, mientras que un hombre que camina al lado de su bicicleta pregunta si era un mitin del PAN, aunque es obvio que lo sabía, y posteriormente retoma lo que dicen los panistas: ve al evento, pero no significa que votes por ellos.



Es obvio, no todos saldrán convencidos, pero de cualquier forma pudieron conocer y escuchar a la candidata del PAN, quien busca ese electorado indeciso, que asegura no votará por el PRI.



Porque como comenta la candidata albiazul: “nunca vi un enojo y un hartazgo tan generalizado contra el PRI”; están molestos los párrocos, los empresarios porque les piden derecho de piso, explica, y agrega que se desplomó el sector vivienda en el estado y que la gente está harta de las amenazas.



Y comenta que al principio los luchadores rudos llevaban camisetas del tricolor, pero era tanta la rechifla de la gente, que prefirieron quitárselas para que no los fueran a lastimar.



Sólo faltan 10 días de campaña y, en definitiva, el Estado de México es la elección más complicada de este año.



Twitter: @ginamorettc



Correo: georgina.morett@gmail.com



También te puede interesar:

Anaya no pierde

Sin ser consultado para nada

La suerte de Anaya