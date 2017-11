Jefe de gabinete y gobiernos de coalición

1

Instituir la “muerte civil” a funcionarios públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, es parte de las propuestas de la plataforma electoral del Frente Ciudadano por México.



En las reuniones sostenidas con la sociedad civil y con los integrantes de los partidos políticos que lo conforman, ya se tienen importantes avances en el documento, en el que se consideran como puntos prioritarios el cambio de régimen y el combate total y frontal a la corrupción e impunidad.



En un borrador de la plataforma, se señala que la “muerte civil” significa la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o el impedir participar en licitaciones a las empresas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, y que para ello se haría un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.



También se propone prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental; hacer obligatorio para todos los servidores públicos la publicación real de sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimoniales; transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y procuración de justicia y del poder judicial en general, así como el cabildeo en los congresos.



Y una propuesta que los mexicanos llevamos años escuchando: “eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para que durante el tiempo de su encargo, el Presidente de México pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción, y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil”.



Lo importante sería que el Frente hiciera un compromiso público para cumplir con estos puntos, ya que los mexicanos llevamos años escuchando que se va a acabar el fuero y nunca se ponen de acuerdo en el Congreso.



Además es difícil, porque nuestros mandatarios y legisladores han hablado tanto sobre la corrupción y la impunidad, y los legisladores ni siquiera han podido sacar la ley para la Fiscalía General.



Además de que muchas de las promesas dichas o firmadas ante notario público se quedan en el aire, como las del presidente Enrique Peña que, de acuerdo con información del diario Sin Embargo, había cumplido hasta septiembre sólo 102 de los 266 compromisos.



Respecto a la transformación del régimen político, el documento señala que el México de hoy es uno de concentración del poder en manos de una sola persona y de su grupo de intereses.



Y que los peores lastres para el país, como la corrupción, la pobreza y la inseguridad, así como el enorme déficit en la construcción de un estado de derecho, no se lograrán superar con el actual sistema político presidencialista y metaconstitucional.



Proponen modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema presidencialista vigente, para lo cual llevarán a cabo reformas que favorezcan la construcción de mayorías parlamentarias estables y sólidas para fortalecer al Congreso de la Unión como contrapeso del Ejecutivo, y que el periodo para los órganos de gobierno de las Cámaras duren una legislatura completa y no un año.



Van por promover una reforma al Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, para garantizar su autonomía e independencia, y establecer la obligatoriedad de la ratificación por parte del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo.



Así como fomentar la participación social con mecanismos como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, ratificación, revocación de mandato, planeación y presupuestos participativos con transparencia y rendición de cuentas.



Y, lo más importante, se comprometen a promover leyes para crear gobiernos de coalición y la figura de jefe de gabinete, que sería ocupada por el secretario de Gobernación, que será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la República, dentro de los que integran la coalición.



