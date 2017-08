Jaque (¿mate?) a la Conasami 

1

Nunca en sus 54 años de existencia la Comisión Nacional de Salarios Mínimos había sido desafiada como ahora lo hace el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de su Secretaría de Desarrollo Económico.



El Gobierno de la Ciudad de México propone abiertamente la desaparición de la Conasami. Se abre un capítulo más de este claro enfrentamiento entre la Comisión y el Gobierno de la Ciudad Capital.



El asunto no tuvo la resonancia que merece por el muy lamentable desarrollo de acontecimientos terroristas del pasado jueves en Barcelona.



La Capital ha propuesto a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que apoyen una iniciativa que desaparezca la actual Conasami y sea reconfigurado un nuevo organismo útil, Genuinamente representativo, serio, con consistencia técnica, responsabilidad social y con autoridad moral para encabezar y aplicar una política de recuperación permanente en materia salarial en México.



Afirman que a Basilio González Nuñez, presidente de la Conasami desde 1991 se le descompuso el pasado fin de semana y que a cercanos expresó no buenos conceptos ni de Miguel Ángel Mancera y menos aún de Salomón Chertorivski orquestador, por si alguien lo desconoce, de este embate en contra de la Comisión y de la estrategia de recomponer la política salarial en México.



Desde la Presidencia nacional que encabezó Carlos Salinas, Basilio lleva el distingo de determinar cuánto van a ganar millones de trabajadores en el país. Por su sesuda labor tiene un salario que excede más de 55 veces lo que gana un asalariado con compensación mínima.



Para no ir más lejos, la percepción salarial de Basilio excede desde hace varios años el millón y medio de pesos cada doce meses. Más algunas prestaciones, por supuesto.



Pero ese no es el punto... ahora; la iniciativa ha sido puesta en consideración y aceptado por Movimiento Ciudadano, aceptada anticipadamente por el PRD que el martes habrá de conocer detalles del esfuerzo capitalino, el Partido del Trabajo se subió rápidamente a la iniciativa, MORENA ya manifestó su acuerdo y el PAN, ha mostrado aparente simpatía aunque aún no marca la fecha en la que recibirá oficialmente los detalles del esfuerzo.



El PRI recibirá a la Comisión de la CDMX tan pronto como la agenda partidista lo permita. Encuentro Social recibirá en esta semana a los interesados y anticipó su acuerdo si bien por otros motivos.



Este asunto comenzó a articularse en la oficina de Miguel Ángel Mancera una vez que la Conasami prometió hacer una nueva revisión salarial a mediados del presente año e incluso convocó a su Consejo de representantes el que supuestamente llevaría adelante el compromiso.



Luego de trabajos que se afirmaron como serios, se concluyó que no era posible aumentar a los salarios mínimos a pesar de que los aumentos de inicio de año habían dejado sin efecto el primer aumento extraordinario solo al salario mínimo. Solo eso: no se puede. Nadie conoció los argumentos técnicos que soportaran la decisión.



Para el Gobierno de la CDMX no era la primera promesa incumplida y determinaron, como respuesta a su falta de respeto ante un tema relevante y de impacto social de primer orden, trabajar para dar una iniciativa que mate de una buena vez por todas a un organismo que depende de la estructura Federal, que responde a intereses alejados del bienestar del grueso de las familias mexicanas y que no ha tomado con seriedad la importancia histórica de su gestión.



En la fundamentación de su iniciativa se afirma: " la presente iniciativa plantea la necesidad de acotar el poder de intervención del Ejecutivo, colocando nuevos elementos y contrapesos, fortaleciendo la capacidad técnica del sistema de fijación, ensanchando la representatividad y el poder de negociación de los interlocutores sindicales y de los trabajadores que efectivamente son afectados por el decreto de la Conasami año tras año, así como un papel más relevante a un diálogo social genuino."



Lo anterior, se subraya, "si es que se quiere devolver su objeto a dichas instancias sin supeditación absoluta a los objetivos macroeconómicos".



Si no hay un propósito de recomponer la política salarial, la propuesta estaría fuera de lugar. La propuesta presupone interés de iniciar una recuperación gradual y sostenible que restablezca la función del salario mínimo y en función de este interés la creación de una nueva Comisión, con parámetros de trabajo muy distantes a los actuales, con un Secretariado Técnico en manos de la CONEVAL, invitación a especialistas y a la academia en la determinación de la situación adquisitiva del salario .



El asunto es de interés especial. Nunca antes había desafiado a la Conasami de Basilio González como ahora lo hace la CDMX. Este capítulo, nuevo en la serie, apenas comienza.





Enrique de La Madrid redobla esfuerzo antes de que eventualmente llegara el momento de ver hacia otros horizontes o disputarlos al menos... Encabezará mañana el foro “Planeación Integral para un Turismo Incluyente”, que contará con la participación de los gobernadores de Guerrero, Baja California Sur, y de Jalisco, así como varios subsecretarios federales. Este foro, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Citibanamex, desarrollará cinco mesas temáticas: Estado de derecho y seguridad pública para el desarrollo turístico; Desarrollo turístico equitativo e incluyente; Desarrollo de cadenas productivas para el turismo; Tema regional: Turismo de Reuniones, y Tema Regional: Turismo Cultural.



Por supuesto que estaremos atentos. No hay tiempo que perder en la Secretaría de Turismo. Ya pudiera "nadar de muertito", pero.. al contrario...



Que se ha desenmarañado el conflicto de sucesión en la CONCANACO. Increíble!!!! Resulta que Ricardo Navarro mismo solicita la celebración de nuevas elecciones para que puedan participar quienes se han considerado como opositores al proceso. En hora buena... Si Ricardo Navarro repite en la decisión democrática, habrá de ascender con una fortaleza moral importante.



Estos son momentos de unidad, sin duda.

