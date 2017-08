Irlanda como en Tequila

1

¿Conoce Tequila, Jalisco? Si alguna vez visitó el lugar, sabe que existe Mundo Cuervo, un desarrollo turístico que incluye hoteles, restaurantes, teatro y donde usted puede hacer el recorrido por tren para tener una cata de tequila.



Se trata de un concepto creado por Juan Francisco Beckmann Vidal, accionista mayoritario de José Cuervo, que busca promover la riqueza cultural de esa tierra, más allá de hacerlo con el negocio de las bebidas alcohólicas en el que participa el grupo.



Le contamos que la familia Beckmann busca replicar este modelo de complejo turístico en Irlanda del Norte, donde cuentan con la destiladora de whisky que hace Bushmills. Es una marca con más de 400 años de existencia que adquirió Cuervo en septiembre de 2015.



La familia Beckmann considera que Irlanda del Norte cuenta con una historia muy interesante para crear el centro de entretenimiento al estilo “Tequila”, aunque ahora aprovechará para difundir la historia que hay detrás de este whisky icónico del país europeo.



En México, Mundo Cuervo ha permitido que más extranjeros conozcan la historia del tequila y que se den cuenta que es más que una bebida de nicho.



A fin de atraer más visitantes, en los próximos años Mundo Cuervo recibirá unos 270 millones de pesos de inversión, mismos que se enfocarán a edificar un ecoparque y un centro de promoción cultural. Pidieron uno doble, vaya.





LA COLOCACIÓN QUE HUELE LA BOLSA

En este espacio le contamos cómo en las últimas semanas

han resurgido los planes de varias empresas para levantar capital en la BMV, ya sea por primera vez (OPIs) o subsecuente (follow on).



En lo que va de 2017 han tenido lugar tres OPIs: la de Cuervo, Banco del Bajío y de Vista Oil & Gas, en las que levantaron 2 mil 18 millones de dólares, el doble de que lograron ese tipo de ofertas en todo 2016.



Además, el 17 de agosto Alfa confirmó planes para sacar a Bolsa a Sigma en una OPI que rondaría los 500 millones de dólares

en septiembre, al tiempo que Grupo Traxión, dueña de Muebles

y Mudanzas MyM, buscará hacer lo propio en las próximas

semanas.



Otra firma que ya alista un follow-on es Planigrupo LATAM. ¿La ubica? Fue creada en 1975 y opera 32 centros comerciales en 18 estados del país.



El grupo que dirige Elliott Mark Bross Umann va por una oferta pública global de acciones, de la cual aún se desconoce su monto, pero que destinará a refinanciar deuda.



Las condiciones del mercado parecen idóneas: hay un exceso de liquidez, apetito por nuevas historias en Bolsa, valuaciones atractivas y la expectativa de que no habrá cambios en el TLCAN que afecten a México. ¿Optimismo o realidad?.





NUEVA APUESTA DE TOYOTA

A Toyota, que en México encabeza Thomas Sullivan, no le parece suficiente dominar el mercado de autos de lujo con su híbrido Prius.

La japonesa busca impulsar otros de su portafolio para fortalecer el liderazgo que tiene en ese segmento con precios que rebasan los 300 mil pesos.



Hoy por la noche presentará su nueva versión del Camry, que en 2016 se ubicó como el quinto auto de lujo más vendido en México, pero que fue desplazado por el Optima de KIA. Con un Camry rediseñado quiere recuperar la preferencia de los clientes.



A pesar de que el mercado de vehículos de lujo se contrajo 3 por ciento en los primeros siete meses de 2017, las armadoras quieren revertir esto en lo que resta del año. Habrá que ver si lo logran.

