IP-Wilbur Ross, frente a frente

No hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla.



La notificación del gobierno de Estados Unidos al Congreso de su país para renegociar el TLCAN era oportuna y necesaria.



Este requisito del Congreso estadounidense, previa ratificación del representante comercial, Robert Lighthizer, elimina la incertidumbre sobre el inicio de las negociaciones y, más aún, sobre la posibilidad que planteó el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de tener acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México, y entre Estados Unidos y Canadá.



El diálogo será trilateral e incluirá temas que no estaban integrados en el TLCAN y que se negociaron en el TPP, en el que Estados Unidos (EU) ya no participa.



Las negociaciones del TLCAN deben iniciar en tres meses, no antes del 16 de agosto, una vez que concluyan las consultas en EU sobre cómo modificar el tratado comercial con México y Canadá.



Respecto a lo que hará México mientras transcurre el periodo de tres meses de consultas sobre el TLCAN en EU, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó a este reportero que nuestro país inició su propio periodo de consultas interno de 90 días en febrero.



El funcionario dijo estar optimista sobre el resultado esperado de las negociaciones, y declaró que México está “supercomprometido” con el libre comercio no sólo en la región de América del Norte.



Algo importante es que los negociadores están dispuestos a concluir las conversaciones sobre el TLCAN antes de las elecciones presidenciales de México y de las legislativas de EU en 2018.



El gobierno mexicano será acompañado por el sector privado, que también se declara listo y preparado para iniciar las discusiones con su representación en el llamado ‘cuarto de junto’.



Los empresarios ya tienen un ‘mapeo’ de 220 áreas de la economía, pero quieren llegar a unas 300 que pudieran estar en revisión desde industria agroalimentaria, pasando por manufactura, hasta aeroespacial.



A nivel empresarial, el futuro del TLCAN será abordado la próxima semana en Washington, DC, en el US-Mexico CEO Dialogue.



El CEO Dialogue fue creado en 2013 por la US Chamber of Commerce y el Consejo Coordinador Empresarial de México.



Desde entonces se llevan a cabo reuniones semestrales del CEO Dialogue, una en México y otra en Washington, DC, para plantear recomendaciones a los gobiernos de los dos países sobre comercio e inversión.



A principios de diciembre la reunión se celebró en México, pero la delegación estadounidense estuvo representada por funcionarios de la administración Obama.



Ahora el CEO Dialogue se hará en la capital estadounidense, donde por primera vez se reunirá el secretario Ross con el sector privado mexicano, encabezado por el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.



La posición que llevará la IP es la de alcanzar acuerdos equitativos y defender los beneficios del TLCAN y la integración en la región.



La reunión con Ross permitirá conocer a detalle los temas y la agenda que EU quiere renegociar.



Será un primer acercamiento previo a que los negociadores se sienten a la mesa para iniciar las conversaciones formales en tres meses.



