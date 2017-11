Interjet ‘aterriza’ capitalización

1

Hace unos días le contamos que pese al difícil entorno que enfrenta la industria aérea en México -con el encarecimiento del combustible, desaceleración del tráfico de pasaje y la guerra de tarifas-, en el tercer trimestre de 2017 Interjet logró incrementar 44 por ciento su flujo operativo y 379 por ciento la utilidad neta. Con estos resultados lideró al sector en el país.



A la par de eso, nos cuentan que los accionistas de control capitalizaron a Interjet con 3 mil 67 millones de pesos –equivalentes a unos 170 millones de dólares-, recursos que se utilizaron para liquidar deuda bancaria de corto plazo.



Además, la firma que dirige José Luis Garza realizó lo que se conoce como un sale and lease back (venta para posterior arrendamiento) de 7 aviones A320. Con estas operaciones mejoró su perfil financiero y liquidez.



Su deuda se redujo en más de 20 por ciento, por lo que su nivel de apalancamiento (medido por la razón deuda a capital) bajó a 2.0 veces y elevó en más 75 millones de dólares los recursos disponibles en caja.



Pero los esfuerzos por mejorar aún más sus finanzas no quedan ahí. Nos cuentan que los accionistas de la tercera mayor aerolínea por volumen de pasaje en México alistan otro incremento de capital para antes de que concluya 2017. Ahora se habla de más de 930 millones de pesos.



En diciembre, Interjet cumplirá 12 años de haber iniciado operaciones. Seguro que sus directivos y accionistas tienen motivos para festejar.



Cemex también subirá precios…en EU



El pasado viernes le platicamos de los planes de Grupo Cementos Chihuahua (GCC) para subir sus precios de cemento en Estados Unidos a partir de enero de 2018. ¿La razón? La expectativa de mejora en la demanda del material hacia el último trimestre de 2017 en ese país y sobre todo, que algunos de sus rivales ya enteraron a los clientes que van a elevar el costo del insumo.



Uno de los competidores que también proyectó ajustes es Cemex, que dirige Fernando González, y cuentan que serán de doble dígito en todos sus mercados, excepto en Texas y California.



En los primeros 9 meses de 2017 Cemex subió 3 por ciento el precio del cemento en ese país, en tanto que en concreto y agregados aplicó alzas de 1 y 5 por ciento, en ese orden.



¿En México? El grupo tiene claro que su agresiva estrategia de incremento de precios ya le costó participación de mercado, que espera recuperar vía precios. No descarte que ahora bajen los materiales.



Cinépolis y La Liga de la Justicia



¿Recuerda el conflicto entre ‘El Escuadrón Suicida’ y Cinemex? Fue en agosto del año pasado cuando Universal Pictures México, distribuidor del filme, tuvo diferencias por lo llamó “cambios en condiciones de último momento” con la exhibidora de películas, quien al final decidió no proyectarlo.



Le contamos que algo muy parecido sucede ahora con una película de Warner Brothers. Le hablamos de “La Liga de la Justica”, pero ahora el conflicto es con Cinépolis, que dirige Alejandro Ramírez.



Nos dicen que las negociaciones no han sido fáciles y que aún se mantienen. Cinépolis opera en la República Mexicana más de 3 mil 200 salas, algo así como el 50 por ciento del mercado, según datos de la Canacine.



Aunque fuentes cercanas a Cinépolis no nos han podido confirmar si habrá preventa para ver la película, con su rival Cinemex se estrena el próximo 17 de noviembre, ¿Le alcanzará el tiempo a Cinépolis para lograr un acuerdo?

