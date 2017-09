Inicia la gestión del Inadem 2.0

1

A horas de iniciar la décimo octava edición de la Semana Nacional del Emprendedor (antes Semana Pyme y Nacional Pyme) su presidente Alejandro Delgado Ayala sostuvo ante Universo Pyme que desea entregar al organismo con una versión acabada de lo que será el Inadem 2.0



Un organismo recargado, dirían los tecnológicos, en el que lo eficiente y eficaz pudo no solo mejorarse sino transitar hacia el proceso de institucionalización.



Delgado Ayala reconoce los retos entre los que localiza la necesidad de hacer frente a una demanda muy mayor de recursos respecto a lo que presupuestalmente puede concederse. La demanda actual de recursos supera los 18 mil mdp en 26 mil proyectos ya presentados para los cuales escasamente habrá 2 mil 600 millones. La relación es de 7 a 1. Siete aspiran y se debaten el uno existente.



Por ello el asunto no alcanzará a redimirse con más y más dinero sino con rficientar el recurso público sumando a los actores fundamentales del quehacer emprendedor en cada uno de los estados del país donde debieran existir Consejos Estatales según lo marca la ley del Inadem.



Pues resulta que Delgado Ayala se encontró... más bien no se encontró ningún Consejo Estatal formado a pesar de que la Ley del Inadem así lo establece. El reto es que cada entidad tenga su Consejo y que conformado por el ecosistema emprendedor estatal incluya a la academia, a la IP, a los emprendedores, al Gobierno Federal, Municipal y Estatal.



Estos Consejos deberán responder a la necesidad de apoyar a aquellos proyectos que no alcanzaron a ser apoyados por el Inadem pero que tienen una capacidad muy alta de ser exitosos. La multiplicación del presupuesto Federal deberá ser posible luego de las sumas de voluntades estatales.



Otro de los compromisos será que en cada entidad exista un fondo de capital de riesgo con manejadores capacitados para hacer coincidir la demanda con la oferta de proyectos de emprendimiento y de MiPymes. Esto hará más profunda la política pública hacia el ecosistema emprendedor mexicano. La mejor manera de "vacunar" a la política pública hacia MiPymes y Emprendedores es que se compruebe que ese Inadem 2.0 recargado funciona y funciona bien, con transparencia y casos de éxito comprobables.



Delgado Ayala reconoce las corrientes que pugnan por sesgar la política púbica concentrándola en los proyectos de alto impacto. Se resiste a ceder a estas tendencias y señala que la base de la pirámide, reflejo fiel de cómo está conformada la economía nacional requiere urgentemente de capacitación y tecnología que le haga más eficiente y aporte mayor riqueza a la economía nacional.



Dice Alejandro que no se dejará de apoyar a las micro empresas por más que haya fuerzas que así empujan tanto dentro como fuera del país.



México es la nación que más ha defendido a las micro empresas dentro de la Ocde y tanto esta organización como el Banco Mundial reconocen que lo que ha implementado el país es hoy día lo mejor acabado de las intenciones internacionalmente iniciadas.



Otro asunto es el tema de los capitales de riesgo, piezas fundamentales para profundizar la política pública hacia el ecosistema emprendedor del país.



El capital de riesgo mexicano tiene puesta la mesa y ha quedado atrás de las posibilidades que sobre ella se ven. El gobierno pone un peso en el Sistema Nacional de Garantías y recibe 36 pesos de oferta. Esto ha implicado en cinco años la dispersión de 500 mil millones de pesos y ha impactado a 436 mil empresas.



Pero no siempre lo que requiere un emprendedor no es un financiamiento, sino un socio, no quien lo convierta finalmente en un empleado temporal (porque el emprendedor acaba trabajando para pagar el compromiso con la institución bancaria) sino en un socio que no solo aporta capital sino puede aportar algo más importante: el conocimiento.



Va el Inadem 2.0 por perfeccionamiento de lo que está en línea correcta, institucionalización del proceso o herramienta, multiplicar el recurso público incorporando a agentes de ecosistemas estatales en las propias entidades, suma de capitales de riesgo y Fondos de Capital que puedan multiplicarse los 40 existentes en los que está el organismo con los 4 mil 800 mdp disponibles. El Inadem 2.0 demanda una multiplicación por 10 de esa realidad actual y espera avances relevantes para enero del 2018.



Habrá más de que escribir. Por lo pronto el organismo se prepara para uno de sus retos más complejos. A contra pelo, organizar una Semana Nacional del Emprendedor contando incluso con la voluntad torcida del "fuego amigo", de lo que en otra ocasión podremos escribir.



DE TIN MARIN...



Viene desde Argentina para participar en dos conferencias a emprendedores y Pymes. Se trata de Juan Carlos Valda, creador del concepto Grandes Pymes y una de las voces mejor y más reconocidas en Sudamérica.



Juan Carlos, aliado de Universo Pyme estará en la Semana Nacional del Emprendedor pero también en una conferencia "en corto" en las instalaciones de la Canaco de la Ciudad de México el próximo 13 de septiembre a las 5 de la tarde y durante 4 horas impartiendo la conferencia "La relación entre el modelo de conducción, los costos ocultos y la rentabilidad". Cupo restringido y gratuito en el auditorio de la CANACO CDMX cita en Reforma Centro, sede de la Canaco Ciudad de México. No se lo pierda... inscríbase al correo jbgonzalez@ccmexico.com.mx. El doctor Valda es una voz muy reconocida en Sudamérica y no puede usted perderse esta oportunidad.



Twitter: @ETORREBLANCAJ



También te puede interesar:

​México sí innova

Emprender después de los 50 años

La ignorancia e indolencia saldrán muy caras