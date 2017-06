Inicia 2018

1

A partir de hoy arranca de hecho la competencia por la Presidencia de la República, tenemos precandidatos que toman su lugar en la carrera y demuestran sus capacidades.



Morena no ganó, de acuerdo al conteo rápido del Estado de México, pero logró un excelente segundo lugar y la diferencia de dos puntos le permitirá mantener un conflicto postelectoral, que mantendrá a su dirigente en los medios de comunicación.



El PRI ganó, pero en el estado natal del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y donde nació Fuerza Mexiquense que ayudó a triunfar a distintos gobernadores priistas, la diferencia fue de sólo dos puntos, lo cual debe encenderles miles de focos rojos.



Es un triunfo casi pírrico, muchos dicen que esta campaña les costó 11 mil millones de pesos ¿cuál fue el costo por voto para un triunfo de apenas dos puntos?



Ricardo Anaya demostró que sabe posicionarse y por ello fue el primero en salir para decir que su partido había ganado en tres estados, de esta forma le ganó a sus dos contrincantes del PAN, eso era lo importante, posicionarse hacia la candidatura presidencial panista.



Y Juan Zepeda logró el tercer lugar ansiado, inició como el más desconocido y logró ganarle a la que empezó como puntera, Josefina Vázquez Mota.



Ahora Juan Zepeda podrá decidir en mucho el futuro de un partido que está absolutamente dividido; además podrá contender por la dirigencia y también ser candidato a senador.



El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, asegura que ganarán en el Tribunal Electoral.



NO LES IMPORTA VOTAR

En definitiva los priistas no entienden que ya no existe el carro completo y un triunfo holgado para ellos, y por eso se dan el lujo de desperdiciar votos y hacer el oso, ayer le tocó a Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social y uno de los principales operadores en la elección del Estado de México, quien no sólo se presentó en una casilla en la que no aparecía en la lista nominal, si no que además confesó que tenía dos credenciales de elector.



Igual le pasó en 2016 a la presidenta del PRI en el Distrito Federal, Mariana Moguel, quien llegó a votar un cuarto de hora después del cierre de casillas y los priistas se quejan de que ambos personajes son parte del equipo del mismo personaje del gobierno federal, alguien que despacha por la calle de Bucareli.



Si siguen con esas prácticas hacia la elección presidencial, les será imposible ganar hasta en la interna priista.



¡CUÁNTA INCULTURA!

Sabemos que México está cambiando, que la política ya no es la misma, pero, por favor, que haya presidentes municipales con un mínimo nivel de educación y respeto. Este fin de semana hubo declaraciones indignantes.



El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, mostró claramente su falta de conocimiento entre las actividades que le corresponden a un político que tiene un cargo de representación popular y un periodista.



Al presumir una obra de pavimentación expresó su molestia contra los medios de comunicación que lo han cuestionado y lo peor de todo es que no entiende que a ellos no les corresponde hacer obra.



“Yo quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mi, que dicen tantas cosas de mi. Al periódico Mural, a NTR, a la Crónica... A todas esas basuras que escriben cosas todos los días denigrando, ofendiendo, atacando... Quiero ver qué han hecho ellos, como esto, que le llegue a los talones a esto (la obra de pavimentación). para cambiar la realidad. ¿Qué han hecho aparte de criticar, de atacar, de ofender, de mentir? Eso es lo que hay que cambiar”, por favor un poco de entendimiento.



