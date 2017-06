Información electoral transparente

1

Las elecciones del domingo pasado atrajeron durante meses la atención de los mexicanos, que se mantuvo al tanto del desarrollo de las campañas y del papel de los candidatos. La jornada electoral, los incidentes, los comentarios y todo lo que se le relacione, seguirá siendo motivo de interés ciudadano, que debe recibir información de las autoridades electorales, de los partidos políticos y de los profesionales de la comunicación; esto último a través de reportajes, columnas, opiniones, etc.



Sin duda, la sociedad tiene derecho a ser informada con exactitud y veracidad, para lo cual se requiere información proactiva, puntual, oportuna e imparcial, con libertad de expresión. Los partidos políticos ofrecerán información, pero serán los periodistas quienes lleven a cabo esa función social con objetividad que contribuirá a la preservación de tres derechos humanos: el de acceso a la información, el de la libertad de expresión y el de la libertad de elegir a los representantes populares.



Al no ser posible acceder al total de la información directamente, es indispensable que la tarea de los comunicadores se ejerza con garantías de libertad de expresión y para su integridad personal. Sus notas y revelaciones permiten formar opinión, conocer la verdad y valorar los hechos, en este caso, los electorales. El derecho de acceso a la información se ejercita continuamente por los periodistas (el INAI reporta que en el curso de este año los solicitantes que manifestaron ser periodistas suman 7 mil 137), y lo celebramos, al reconocer su responsabilidad con la sociedad. Reconozcamos la labor que desempeñan con gran dignidad y dedicación, a pesar de las graves condiciones a las que se enfrentan actualmente.



Resulta urgente abatir la violencia hacia los profesionales de la comunicación y los obstáculos para la realización y garantía del derecho a la libertad de expresión que, tanto nuestra Constitución en sus artículos 6 y 7, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1, 2 y 13), reconocen.



Según datos de The New York Times, que retoma información de Artículo 19 capítulo México, somos uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo; pues, del año 2000 hasta abril de 2017, hay registro de 104 periodistas asesinados y otros 25 desaparecidos. Tan solo el año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos. Por ello los relatores de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han instado al gobierno de México a emprender una acción inmediata para poner fin al ciclo de violencia contra periodistas.



Por su parte, tanto la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han dado seguimiento a esta problemática, particularmente esta última, a través de su Programa de Agravios de Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (V. Recomendaciones Generales números 7 y 20 y Recomendación 13/2015) y, por supuesto, el INAI contribuye a esta labor al mantener la exigencia de la transparencia (V. RRA1607/17).



En este y en todos los procesos electorales la sociedad quiere y necesita transparencia y rendición de cuentas, por lo que invitamos a que cualquier duda sobre estas elecciones pueda solventarse mediante el derecho de acceso a la información a las autoridades electorales y a los partidos mismos. Véanse artículos 74 fracción I y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que marcan las obligaciones sobre el tema.



Para cerrar esta columna considero necesario, además de sumarnos al duelo por los periodistas que han sido violentados, exigir y defender la libertad de expresión para los profesionales de los medios, mismos que son parte fundamental del proceso democrático.



*Comisionada del INAI



