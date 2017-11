Inequidad creciente

1

A finales de la semana pasada, el World Economic Forum (WEF) presentó su índice de inequidad de género de 2017 (Global Gender Gap Report). Los datos sobre México son bastante desconsoladores, más aún frente a una administración federal que en su arranque prometió que su política de género sería “transversal”. Según declaró hace casi 5 años Lorena Cruz, titular del Inmujeres, “todos los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán realizarse con enfoque de género; es decir, cada peso que gaste el gobierno federal estará dirigido a lograr la igualdad entre mujeres y hombres”.



Los datos del WEF respecto a este punto son contundentes. La igualdad no mejoró, empeoró. En el reporte de 2006, México era el país número 98 en inequidad económica y de oportunidades, en 2017 pasamos al lugar 124 en esta dimensión. La variable en la que peor lugar ocupa México, es la de igualdad salarial para empleos similares. Pero la verdad todos los datos son alarmantes: de quienes buscan trabajo y no encuentran, el 69% son mujeres y 30% son hombres. En minutos de trabajo al día, las mujeres laboran 606 minutos y los hombres 580. Y más grave aún, un 60% de las mujeres laboran una proporción de su jornada laboral por la que no reciben una paga, mientras que eso ocurre sólo en el 19 por ciento de los hombres.



Otro dato dramático se refiere a las y los jóvenes: el 30% de las menores de 18 años no están ni en la escuela, ni trabajan; en contraste con un 8% de los muchachos que se encuentran en esta situación. Claramente esta cifra debe tener una alta correlación con los embarazos de niñas adolescentes.



Ante esta realidad los mexicanos tenemos una tarea pendiente, se debe suscribir el Convenio 189 de la OIT para darles seguridad social a las empleadas y empleados domésticos del país (IMSS, Afore, Infonavit). Es inadmisible que este universo de nuestra población no cuente con los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores formales.

