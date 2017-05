Impulsa PVEM propuestas contra polución

1

Nos platican en los pasillos de San Lázaro que diputados y senadores del Partido Verde (PVEM) gestionan con los coordinadores parlamentarios de la Comisión Permanente una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), Martín Gutiérrez Lacayo, para que acuda a explicar las acciones que lleva a cabo ese organismo para enfrentar la contingencia ambiental, pues si bien en los últimos días ha mejorado la calidad del aire de la Megalópolis, no se puede dar por concluido el problema.



Y es que, después de una semana en la que operó la Fase Uno de contingencia ambiental, el tema de la contaminación necesariamente tiene que pasar a revisión en cuanto a su aspecto legislativo, porque ha quedado claro que las normas ambientales han sido poco efectivas a la hora de sancionar las altas emisiones de partículas de ozono al medio ambiente, y en este encuentro la CAMe también debe rendir cuentas de las acciones que al respecto se están llevando a cabo e informar si los resultados han sido los esperados, o como se ve, han servido de muy poco en eso de querer transparentar el aire que respiramos aproximadamente 25 millones de habitantes de la zona metropolitana, donde están involucradas poblaciones del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México.



Mientras se agenda una fecha para que los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente se reúnan con Gutiérrez Lacayo, en un primer acercamiento con el funcionario de la CAMe los legisladores ecologistas aprovecharon la oportunidad para presentar un paquete de propuestas que contribuyan a disminuir los niveles contaminantes, el cual consiste en cinco puntos: un día de trabajo en casa; horarios escalonados; semanas comprimidas, vehículos compartidos y subsidios para incentivar el uso del transporte público.



Los del PVEM, en un primer momento, expusieron que el asunto de la contaminación debe dejar de ser un asunto de moda o que esta problemática sólo se aborde en temporadas de inversión térmica, como ha ocurrido en las últimas semanas.



Por lo pronto, los verdeecologistas acordaron con el funcionario de la CAMe sostener reuniones semanales para dar seguimiento al problema de la polución. Estuvieron presentes el senador Carlos Puente, los diputados Jesús Sesma, Alma Arzaluz Alonso y Arturo Álvarez Angli.



Y cuando dicen que hay un compromiso para dar seguimiento al problema de la contaminación ambiental, que autoridades y legisladores se seguirán reuniendo para evaluar acciones, y que en la lucha contra la contaminación seguirán las consultas a especialistas, en verdad los que padecemos el grave problema deseamos que así sea, que nos hablen con la verdad, que nos informen y que nos tengan al tanto de lo que está pasando con el aire que respiramos, porque el asunto no es menor, se trata de un tema de salud pública y así debe ser tratado de aquí en adelante.



En ese contexto, autoridades y legisladores deben entender que si hay enojo de la población en este tema es porque hay indicios de que no todos están jalando parejo, y la evidencias nos dicen que las sanciones sólo se aplican a los automovilistas de vehículos particulares; que los del servicio gubernamental han quedado exentos, en tanto que los del servicio público concesionado son tolerados por la autoridad vial por una módica cuota. Al menos así se ve el panorama en este tema, y por eso el malestar ciudadano.



También te puede interesar:

Rocío Nahle, ¿otra recaudadora?

Ultimátum

Los errores de Del Mazo