Impuestos ¿son un robo?

Muchos funcionarios piensan que los ciudadanos deben pagar todos los impuestos simplemente porque lo dice la ley. Esa idea es propia de los regímenes dictatoriales, de los seguidores de Kelsen y de los positivistas radicales, quienes consideran la ley como fuente del derecho y no el derecho como fuente de la ley.



Hans Kelsen, cuyo verdadero nombre era Joseph Cohen, judío, sostén de la teoría de que el origen del derecho es la ley, la voluntad de los legisladores, independiente de su contenido, se frustró cuando los asesinos de millones de judíos se defendieron diciendo, basados en sus teorías, que ellos solo obedecieron y cumplieron con la ley.



La obligatoriedad en el pago de los impuestos tiene su fundamento en su destino. El fundamento del pago de los impuestos es teleológico. La justificación moral, ética y jurídica de los impuestos está en su fin, como lo sostienen los aristotélico-tomistas, entre otras corrientes iusnaturalistas. Si los impuestos, cobrados con la fuerza de la ley, no son utilizados para el bien de los ciudadanos, garantizarles paz, justicia, y sus derechos humanos fundamentales: vida, propiedad y libertad, pierden legitimidad, razón de ser, y como dice Tomás de Aquino, se

convierten en un robo.



Antes de Tomás de Aquino casi todas las religiones justificaban el cobro de impuestos basadas en el origen divino de los reyes y los gobernantes con la fuerza convertida en ley.



Éticamente se justifica la evasión fiscal y el no pago de impuestos, cuando es evidente y notoria su desviación y mal uso, que los convierten de facto en un robo. Obligar a pagar impuestos que desvían en su beneficio los gobernantes es un anti-jurídico, como lo llamaba mi maestro de filosofía del derecho, Rafael Preciado Hernández.



No es justo ni ético, y solo tienen como sustento la fuerza y la represión, cobrar impuestos que no se destinan al bien de la sociedad y terminan en el bolsillo de gobernantes corruptos. Esta tesis la fundamento y explicó con razonamientos jurídicos y datos históricos, en el libro ¿POR

QUÉ LOS IMPUESTOS SON UN ROBO?, publicado por Editorial

Planeta Mexicana.





*Profesor de Economía Política.



Twitter: @luispazos1



