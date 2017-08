Improvisación, cáncer de las Mipymes mexicanas

1

Según datos recientes del Inegi en el país habría poco más de cuatro millones 15 mil unidades económicas. El 97.5 por ciento son microempresas con menos de 11 trabajadores.



Las Mipymes (micro, pequeña y mediana empresas) mexicanas soportan casi ocho de cada 10 empleos formales.



Son la célula básica de la economía, pero no son tomadas muy en cuenta por el gobierno federal más allá de la 'talla' que se pone el Inadem para cumplir sus propósitos con presupuestos rasurados.



El Tec de Monterrey recién lanzó a finales del año pasado un estudio en varias naciones de América Latina en la que señala la conveniencia de poner más énfasis en la mejora de las empresas familiares en lugar de prestar tanta hegemonía al surgimiento de las startups.



Colocar esfuerzos en profesionalizar a las micro y pequeña empresas familiares redundará no sólo en la conservación del empleo sino también en la mejora salarial y la consolidación de las unidades económicas.



Es relevante reconocer que hay microempresas, incluso informales, que son muy exitosas y que pudieran ofrecer mucho más a la economía de lo que hoy conceden.



Son renuentes al cambio, incapaces de adoptar nuevas prácticas de operación y 'para acabarla de amolar', sordas porque se resisten a aprovechar las oportunidades que sus mercados les ofrecen.



Le voy a comentar un caso muy superficial, pero ilustrativo. Un par de muchachos atienden un puesto metálico en la calle de Lerma.



Siempre han sido muy exitosos en ventas pero recién detrás de HSBC los puestos de comida que existían (a una calle de distancia) fueron retirados, por lo que la demanda de sus productos (sandwiches, jugos, licuados y frutas) se ha quintuplicado, pero todo lo quieren hacer a su 'vieja escuela' y si usted llega a pedir una orden de papaya, por ejemplo, en ese momento pelan la fruta y le conforman el coctel. Lo único que tienen hecho, recién, son los sandwiches.



Por cada persona que hace fila para ser atendida, en una 'cola' que puede ser integrada por 15 consumidores, un tanto similar se va porque nadie está dispuesto a esperar 15 minutos o más para ser atendidos.



Se les ha recomendado que por la mañana, cuando llegan al puesto (a eso de las seis de la mañana) ya haya fruta que alguien cerca de ese sitio les corta a partir de una hora antes.



No es lo mismo servir que conformar los cocteles en ese momento. Por cada cliente que tienen al menos uno o dos deciden no hacer fila y cambiar su decisión de consumo.



Reducir el tiempo de atención multiplica la oportunidad de venta. Suena lógico, pero a ellos simplemente eso no les importa.



Es un trabajo de 'infierno' pero conseguir que las microempresas con potencial acepten ejercer algunos cambios en su operación pudiera ofrecerles un escenario relevante en su futuro.



DETONAR EL TURISMO EN LA CDMX

Por terminar el verano del 2017, los prestadores de servicios turísticos estiman que este año se haya efectuado la derrama de 363 mil 577 millones de pesos, 4.5 por ciento más que las cuentas del mismo periodo del año anterior.



Habrán ejercido la actividad turística 65.4 millones de personas de las cuales 48.5 millones habrán sido mexicanos con una derrama de 320 mil millones de pesos.



Pero da para más y la Canaco CDMX, que encabeza el ingeniero Humberto Lozano, ha promovido al lado de las autoridades turísticas de la ciudad capital y en coordinación con el gobierno federal un ejercicio que procura motivar el fomento de la actividad turística en la metrópoli.



Mañana habrá de inaugurarse la primera edición de la Expo Delegaciones que concluirá el 19 de agosto en el recinto de Expo Reforma, atrás de la sede de la Canaco CDMX.



Expo Delegaciones 2017 nació con el compromiso de impulsar la actividad turística en la capital y para ello se promueve que cada una de las delegaciones presenten su oferta turística y ello redunde en una mayor actividad económica en sus respectivos territorios.



Su principal objetivo es detonar la oferta gastronómica, la cultura y los productos característicos de cada delegación. Se darán cita restauranteros, artesanos y prestadores de servicios turísticos de cada demarcación.



La idea es incluso impulsar la venta de paquetes turísticos para operadores de la actividad. Entrada libre.

