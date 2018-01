Hasta ayer, 80 independientes

1

Por fin empiezan a tener forma las candidaturas independientes, ya que la emoción inicial hizo que se inscribieran 154 aspirantes a una candidatura para ser diputados, 48 a la Presidencia de la República y 51 al Senado.



En el día 80 de 127 que tienen para recolectar firmas ya hay 76 aspirantes a diputaciones que obtuvieron el 100 por ciento de las firmas y cuatro al Senado.



Mientras que de los candidatos a la Presidencia, sólo Jaime Rodríguez, El Bronco, ha obtenido el 152 por ciento de las firmas requeridas, lo que no lo hace cumplir con los requisitos, ya que, según el reporte de firmas por entidad, sólo ha logrado el 100 por ciento de las que se requieren en cinco estados, cuando la ley dice que debe ser en 17.



Margarita Zavala está a punto de llegar al 100 por ciento, ayer contaba con el 97, pero, al igual que El Bronco, sólo ha logrado las firmas necesarias en cinco estados.



El tercer lugar es del senador con licencia Armando Ríos Peter, quien lleva 71 por ciento y ha logrado dos estados con el 100 por ciento de las firmas requeridas, ningún otro aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente ha obtenido el 100 por ciento de firmas en una entidad.



Hasta ayer, cuatro aspirantes lograron el 100 por ciento de las firmas para el Senado: la lista la encabeza Jorge Arturo Gómez González, de Aguascalientes, quien ya tuvo más del 100 por ciento en todos los distritos.



Es empresario, expresidente de Canacintra en el estado y exyerno del exgobernador Carlos Lozano.



En segundo lugar está el doble medallista olímpico –oro y plata–, exfuncionario con El Bronco y expriista, Raúl González.



Y dos independientes chapulines, o no, en este caso no se les llama así, aunque hagan lo mismo, que es pasar de una diputación a una senaduría: Manuel J. Clouthier y Pedro Kumamoto.



Claro que nadie puede negar el trabajo que tienen estos políticos para juntar las firmas, como tampoco el trabajo de los políticos partidistas para seguir en el corazón de sus líderes y conseguir la candidatura.



Manuel J. Clouthier logró ayer 102 por ciento de las firmas y ya tiene los distritos necesarios. Pedro Kumamoto llegó al 99 por ciento de las firmas y tiene los distritos.



Lorenzo Ricardo García de León Coria, empresario que fue secretario general de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) y del Consejo Coordinador Empresarial en BCS, ya logró el 103 por ciento de las firmas.



CAMBIOS

El Sol de México y los aproximadamente 40 periódicos que conforman la Organización Editorial Mexicana cambian de formato en este año. El próximo lunes leeremos este periódico en formato tabloide y tendrá encartado un cuadernillo de espectáculos y un suplemento diario de deportes elaborado por el ESTO.



Así arranca el plan nacional, que se realizará en los próximos dos meses, para que todos los periódicos cambien al mismo diseño y compartan coberturas para fortalecer su información. Suerte y ya los leeremos.



Está bien que compren bases de datos para hacer sus negocios sucios, pero deberían revisar los nombres antes de buscar incautos. Ayer, una empresa llamó al presidente de Condusef, Mario Di Costanzo, para ofrecerle un regalo por el buen uso de su tarjeta.



Como sabemos, el gancho es que te sacaste un premio, te hacen ir por él y ahí te clonan la tarjeta o te venden lo que quieren, desde tiempos compartidos, hasta créditos “milagro”.



Ojalá y esta llamada los haga enfrentarse con las autoridades.



