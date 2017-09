Habrá respuesta contra Trump

1

Sin duda, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar el plan DACA afectará terriblemente a los dreamers desde este momento, ya que, aunque todavía no inicien las deportaciones, es obvio que trastoca su salud mental y su ánimo, además de que empeora el racismo en ese país.



Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, señala que esta situación deja en el limbo a 622 mil mexicanos que llegaron al vecino país del norte cuando eran niños; el promedio de edad de los dreamers fue de seis años y, de hecho, es la única nación que conocen.



Está segura de que la decisión de Trump moverá a muchas conciencias tanto de Estados Unidos, como de los países de Latinoamérica, que se manifestarán a favor de estos muchachos.



Que, por cierto, son los migrantes más organizados en Estados Unidos y podrán responder a esta presión de Donald Trump.



El gobierno mexicano hizo públicas acciones de apoyo, sin embargo, el grave problema es que estos migrantes ni siquiera conocen realmente nuestro país.



Eunice Rendón espera movilizaciones de apoyo a los dreamers en Nueva York, Washington, Chicago y California, y considera que la respuesta social será parecida a la que se dio cuando Trump anunció que no daría visa a ciudadanos de varios países musulmanes y las instituciones detuvieron su decisión.



Mucho se ha dicho de que las declaraciones de Trump son finalmente balandronadas, ya que el número de deportados no ha subido respecto a la administración de Barack Obama, sin embargo, Eunice señala que esto no es real, ya que ha habido más arrestos, además de que se agrede más a los migrantes, al encender los ánimos racistas.



Lo que es innegable es que con esta decisión, Trump vulnera a la economía de su país y nos demuestra que puede ser peor de lo que se esperaba.



¿PERDÓN?

Como lo había comentado antes, parece que el PRI le está haciendo el juego a Morena y que fortalece a Andrés Manuel López Obrador hacia la candidatura presidencial, como si buscara una elección entre dos partidos fuertes y dejar muy por abajo a los demás. Y como si de alguna forma tuviera una información privilegiada que le permitiera saber que está arriba en las preferencias electorales y que puede desbancar a López Obrador.



Pero si eso ya parecía raro, lo es más que en el Senado la fracción PT-Morena votó a favor del senador Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva, y lo hizo al igual que el PRI.



Nada más falta que apoye al PRI para desbloquear la elección del presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, y ya podremos decir: ¡no entiendo nada!



DOLORES, LA QUE MÁS DOLIÓ

Sin duda, una de las salidas que más dolió a los perredistas fue la de Dolores Padierna. Aseguran que se le valoró y se lo demostraron al elegirla como parte de la Asamblea Constituyente y posteriormente como coordinadora de la fracción parlamentaria en el Senado.



Y apenas tuvo oportunidad se fue a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, quien ni si quiera acepta tomarse la foto con su marido, René Bejarano.



Aseguran que su grupo político ya no tiene fuerza en la ciudad, y una prueba de ello es el hecho de que su hermano Antonio perdió en el 2015 como candidato a jefe delegacional en Azcapotzalco, donde el PRD gobernaba desde hacía 12 años.



Además, Dolores Padierna ni siquiera tuvo que buscar el voto para ganar al escaño, ya que llegó por la vía plurinominal.



Son todas esas consideraciones las que duelen a los perredistas.



Twitter: @ginamorettc



