Hablando en plata... pero en inglés

Usted fue testigo de un 2017 muy volátil para los mercados financieros en el mundo, incluido el de metales. En lo referente a la plata, su precio avanzó casi 6 por ciento y este año los optimistas ven que pueda subir otro 21 por ciento.



Más allá de su empleo para la joyería, en México el metal tiene una demanda creciente para la elaboración de paneles solares y baterías de autos eléctricos. En este entorno, hay mineras que aceleran su expansión en México, como First Majestic Silver Corp. La canadiense que dirige Keith Neumeyer firmó un acuerdo para hacerse de las acciones de Primero Mining por 320 millones de dólares.



¿Cuál es la relevancia de la transacción? En México Primero Mining tiene cuatro minas de oro y plata. Una de ellas (en operación) se llama “San Dimas” y se ubica en Sinaloa, además de tres más en Durango (una en desarrollo y dos en fase de exploración). La compra de First Majestic es la tercera más grande que se da en la industria minera en México desde hace cinco años e iguala en valor a “Los Filos”, mina adquirida por la canadiense Leagold durante 2016.



Con la transacción, First Majestic llegará a un total de siete yacimientos de producción de plata y oro en México, además de otros seis en exploración y desarrollo. Con ello se convertirá en una de las mineras más importantes en México en cuanto a la producción de plata, para alcanzar un nivel de hasta 30 millones de onzas al año, 87.5 por ciento más que en 2017.



Adicional a los recursos para la adquisición, First Majestic tiene el plan de invertir este año en México 125 millones de dólares en exploración y extracción, 17 por ciento más que en 2017. Quiere resplandecer fuerte.



Un crédito portátil del Infonavit



Pasa con mucha frecuencia. Una persona decide muy joven comprar una casa usando su crédito Infonavit. Unos cinco años después se casa, tiene hijos, su salario crece y la casa inicial le quedó chica o en una de esas hasta se mudó a otra ciudad. Tal vez rente otra en la que sí quepa la familia, pero igual sigue pagando la primera. Vaya asunto. Lo más interesante es que el Infonavit ya vio ahí una oportunidad.



¿Qué pasaría si ese individuo pudiera comprar una nueva casa deshaciéndose del compromiso de terminar de pagar la otra? Lo que podría venir en esa institución encabezada por David Penchyna es un modelo de portabilidad del crédito.



El Infonavit podría quedarse con la primera casa y dar el crédito para que ese individuo adquiera otra propiedad que sí le convenga y se adapte a su nueva vida. Con ello, la institución podría colocar nuevos créditos a gente que tiene buen historial de pago.



La casa sin dueño podría ponerse a la venta en una nueva plataforma de oferta de propiedades para derechohabientes, con ello el Infonavit coloca dos créditos en donde antes había uno y el individuo en cuestión hace un uso más eficiente de su dinero. Espere noticias porque nos dicen que algo muy parecido a este cuento ya está en la cocina.



¿Cómo bajar el robo de autos?



Habrá escuchado que 2017 fue uno de los años más inseguros en la historia de México. Esto se reflejó en un alza de 28.4 por ciento en el robo de autos durante enero-noviembre de 2017 respecto a igual lapso del año previo. Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que preside Alejandro Desfassiaux, estima que en 2018 continuará a la alza el robo vehicular. Algunas estadísticas revelan que en promedio se hurtan 10 automóviles por hora. Además, el porcentaje de recuperación en el Estado de México y CDMX -entidades de mayor incidencia- oscila entre el 29 y 31 por ciento.



Ante ello, la empresa de seguridad privada con más de 35 años en el mercado y presencia en 40 ciudades del país sugiere contar con un sistema de rastreo de automóviles GPS confiable, que permita a las aseguradoras y autoridades recuperar un vehículo a la brevedad.



Inclusive ya hay dispositivos que cuentan con un botón de pánico, así como un sistema de corte de energía y bloqueo de motor vía remota en caso de robo. ¿Le interesa?

