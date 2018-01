Gran reto del INE

1

El Instituto Nacional Electoral tiene una papa caliente en las manos con las firmas truqueadas de los candidatos independientes, ya que tendrá que hacer un trabajo de filigrana para denunciarlos, con todas las pruebas en la mano, o de lo contrario habrá quien pueda decirles que están en contra de los independientes.



Esto me comentaron ayer, y tengo que aceptar que en México todo se vuelve escándalo mediático sin que nos preocupemos por revisar la realidad, y quien maneje mejor los medios, en muchas ocasiones gana, aunque no tenga la verdad.



Además, algunos han criticado a la autoridad electoral, sobre todo por el hecho de haber validado firmas que después se dieron cuenta que no cumplían a cabalidad con los requisitos.



Y este hecho se debe a que se validaban con los datos de la lista nominal, y no se esperaba que los documentos ingresados en la aplicación fueran copias fotostáticas de las credenciales de elector, que bien puede tener cualquiera, porque se usa como identificación o credenciales hechizas; por ejemplo, de gente joven con formatos viejos de credenciales que no existían cuando ellos llegaron a la mayoría de edad o licencias de manejo y demás.



Es así que llegamos a este momento de irregularidades, en las que la autoridad electoral tendrá que definir muy bien su manejo informativo sobre el tema, para evitar el efecto boomerang en pleno proceso electoral.



En el Consejo del INE hay diferentes posiciones y todavía no llegan a un acuerdo de qué hacer con este tema de las firmas ilegales; una de ellas es que se pase tal cual el expediente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y que ahí definan sin importar que quien haya cometido el ilícito ya sea candidato.



Otra propuesta es revisar el tema por la vía penal. De hecho, el sábado ya se interpuso una demanda ante el Ministerio Público.



También podría intervenir el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ya que se trata de datos personales.



Sin duda, se espera una lección contundente contra quienes hicieron trampa y no sólo acaban con la legalidad, sino también con la esperanza de cambio.



Pero en el INE están conscientes de que se tiene que revisar caso por caso, ya que, en algo tan grande, el análisis no puede ser de blanco y negro, sino que tiene que haber un ejercicio de ponderación y racionabilidad, pues si algunos auxiliares usaron fotocopias, puede ser un error o un abuso del propio auxiliar, pero si de lo que se trata es de que el 80 por ciento o más de las firmas son fotocopias u otros documentos, y que usaron plantillas, se trata ya de una estrategia y se le podría quitar el registro, lo cual es fácil de definir por la misma aplicación.



Los peores casos de irregularidad se encuentran en la Ciudad de México, donde casi todos los candidatos a diputados presentaron irregularidades.



Y hay un caso especial, ya que a pesar de las irregularidades que presenta, podría tener ya las firmas, al haber conseguido 148 por ciento de los apoyos requeridos.



Casualidad o no, el lunes pasado dos aspirantes a senadores desistieron, uno por la Ciudad de México, Jorge Eduardo Pascual López, y otro por Morelos, Isaac Moreno Vázquez.



No queda más que agradecer y reconocer a Julián Andrade por su excelente labor en la dirección de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México.



Estoy segura que quienes trabajamos en los medios extrañaremos al amigo y excelente comunicador, quien con un gran respeto a nuestra labor siempre nos respondió a todos los cuestionamientos y nos apoyó.



Mucha suerte, Julián. Estoy segura que harás un excelente trabajo en el camino que decidas andar de aquí en adelante.



