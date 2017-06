GE quiere asociarse con CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) que lidera Jaime Hernández, tiene en su plan de negocios 2017-2030 la modernización de la red de transmisión eléctrica de México, la cual está en manos de la empresa productiva del Estado como lo marca la reforma energética.



En eso comprometió inversiones superiores a los 200 mil millones de pesos.



Muchas empresas están interesadas en asociarse con CFE para mejorar la red, una de ellas es General Electric (GE), que en el país dirige Vladimiro de la Mora, que ya tiene acercamientos informales con la compañía para ser uno de los elegidos para participar, por lo que ya están pidiendo una plática formal de negocio.



Los que saben del tema dicen que hay muy pocos proyectos disponibles en América Latina en construcción de redes de transmisión, por lo cual, cuando sale alguno de este tipo, las empresas suelen actuar como lobos hambrientos, lo que desata una competencia feroz.



Por eso también vino el CEO global de Siemens a México, Joe Keaser, con la líder política de Alemania, Ángela Merkel, pues quieren también ser parte de la transformación energética de México.



Pocas oportunidades y muchos que quieren aprovecharlas.

1 México amortigua caída de Navistar



La empresa de camiones Navistar presentó una reducción en ventas de 5 por ciento en el primer semestre de su año fiscal 2017, que finalizó el 30 abril.



Pero la empresa, que encabeza y lidera Troy Clarke, hubiera tenido una peor fortuna si no fuera por el mercado mexicano, pues sus países importantes (que son Estados Unidos y Canadá) tuvieron una demanda muy baja.



El mismo directivo reconoció en conferencia con analistas que la caída hubiera sido superior si no fuera por el incremento importante que tuvieron en la venta de camiones en tierra azteca, principalmente por unidades de carga.



La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reveló que todas las empresas fabricantes de camiones en México comercializaron 15 mil 976 unidades entre enero y mayo de 2017, un alza de 2.1 por ciento comparado con el mismo lapso del año pasado y el volumen más alto que registra la industria desde 2008. Una empresa estadounidense salvada en parte por el mercado mexicano.



NEGOCIOS 'BLANCOS'



El interés de Florentino Pérez y su empresa ACS industrial en hacer negocios con Pemex tiene una razón, y es que muchos de los proyectos que actualmente tiene el empresario en el país no están presentando la rentabilidad que esperaba, en parte impactados por el bajo precio de los hidrocarburos y por otro, la debilidad del peso frente al dólar.



Pues bien, el también presidente del Real Madrid considera al país americano como su segundo mercado más relevante en ingresos por servicios industriales, solo después de su natal España, por lo que venderle a Pemex servicios tanto para exploración como producción de petróleo y gas resulta de extrema relevancia.



La empresa obtuvo de México ventas por mil 394 millones de euros y 5 por ciento de su flujo operativo, así que para Pérez no le es suficiente ganar la Champions League con su equipo, también quiere el premio grande en México.



También te puede interesar:

Bienvenido, 'baisano'

Tango petrolero en la BMV

Rentabilidad marca Mondelez