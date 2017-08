¿Gatorade es bueno para tus hijos?

1

“Gatorade es una bebida que nació en un laboratorio cuando los investigadores se preguntaron, “¿qué bebida sería conveniente para tomar después de un ejercicio extenuante?”. (Página web de Gatorade). Por ello la publicitan como una bebida deportiva. Pero Gatorade no es una bebida consumida únicamente por atletas. Para quienes fue diseñada. Niños y jóvenes suelen tomarlo a cualquier hora del día, por la ignorancia de sus padres y maestros.



Cuando se hace ejercicio, es importante mantenerse hidratado. El agua es la forma más sana para hidratación. Gatorade contiene azúcar y electrolitos como sodio y potasio y la marca proclama que “su producto hidrata mejor que el agua, por los ingredientes químicos agregados”. Por ello se previene: si Gatorade es una bebida deportiva, no es bueno tomarlo por personas que no hacen deporte.



La desventaja de Gatorade es que la gran mayoría de personas que lo beben no son atletas y según un estudio de la Universidad de California, “la mayoría de la gente que toma una bebida deportiva, al menos una al día, no están físicamente activos como deberían estarlo”.



La botella de Gatorade (Thirst Quencher) de 355 mililitros contiene 21 gramos de azúcar. La botella “normal” de un litro contiene 56 gramos de azúcar, lo cual, de hecho no es sano. Sin embargo, tiene menos azúcar que un refresco azucarado. Los investigadores de Berkeley declaran que “el azúcar en las bebidas deportivas y el contenido de colorantes artificiales puede contribuir a la obesidad de niños y a molestias dentales por el incremento de calorías en sus organismos”.



Para personas con poca actividad física diaria adquirir más azúcar y sodio en sus organismos no es necesario ni recomendable. Las calorías extras de una bebida deportiva pueden contribuir al incremento del peso y la cantidad extra de sodio puede incrementar el riesgo de alta presión sanguínea.



Para una persona que no hace constantemente ejercicio fuerte al menos una hora durante cinco días a la semana, el agua, frutas y vegetales son lo mejor para mantenerse hidratado.



Twitter: @SalvadorGLignan



También te puede interesar:

¿Cuánto dura el efecto de la cafeína?

¿Cuándo pueden comenzar los niños a consumir cafeína?

La cafeína y tus hijos