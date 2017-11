Fiscal impuesto por el tricolor, y además priista

1

El PRI no sólo puede imponer un fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales a modo, sino que también éste podrá ser un militante que haya tenido un importante cargo en su partido.



Y la defensa de esta prerrogativa no la hizo un senador priista, sino el independiente Manuel Cárdenas Fonseca, quien después fue apoyado por los panistas Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y José María Martínez, lo cual refuerza la tesis de que el PRI contará con el voto de los “rebeldes del PAN”.



El coordinador de los senadores perredistas, Luis Sánchez, logró que la Junta de Coordinación Política integrara a la convocatoria el numeral seis, en el que se proponen dos redacciones para lograr algo que sería indispensable para el titular de la FEPADE: no tener cargos en algún partido político.



Se propusieron dos posibles redacciones en las que se establece que quien ocupe ese cargo no debe desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político, ni haber sido candidato a cargo de elección popular en los seis años anteriores a la designación.



Y antes de que el jueves pasado se reventara por falta de quorum la sesión en la que se discutía la convocatoria, lo que sí logró el senador Manuel Cárdenas con apoyo de los tres panistas fue que se reservara ese punto.



O sea que es más válido haber ocupado un cargo partidista o de representación popular cuando vas a ser el encargado de castigar los delitos electorales, que cuando vas a ser el encargado de la procuración de la justicia.



Ya que en el caso de Raúl Cervantes como procurador, que tenía el pase automático para la Fiscalía General, nunca criticaron sus cartas credenciales como abogado, si no el haber sido el jurídico del PRI.



Pero en el caso de quien se encargará de los delitos electorales parece muy correcto que tenga una afiliación partidista.



Y lo peor de todo esto es que ni siquiera le toca el trabajo sucio al PRI.



Pero también en la sesión de hoy es muy probable que se discutan los tratados entre Estados Unidos, México y Cuba, sobre la delimitación de la frontera marítima, cuando ni siquiera lo conocen los legisladores, comenta Luis Sánchez.



Explica que es muy delicado porque se trata de las reservas petroleras en esa zona marítima y que lo hicieron sobre las rodillas, lo cual puede traer graves costos al país.



Lo único que buscan, asegura, es licitar todos los campos petroleros que se puedan en la presente administración.



CONTINÚA CON LOS ESTORBOS

Al parecer para el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es indispensable empeorar el tránsito en la Ciudad de México y tiene un gran compromiso con ello, además de que sus macetas con plantas muertas sólo hacen más feo el entorno.



Su obsesión por cerrar carriles -como lo hará en la avenida 20 de Noviembre- e impedir el tránsito ha empeorado la contaminación y hecho más largos los traslados.



Estas acciones serían menos criticables si mejorara el transporte público. Pero por poner sólo un ejemplo, la ampliación de la Línea 12 tiene un retraso de un año.



Gran daño nos ha hecho a los capitalinos la administración de Mancera y todavía busca ser aspirante presidencial.



El Jefe Diego Fernández de Cevallos, el magistrado Pedro Penagos y el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños, debatirán hoy a las siete de la tarde sobre gastos electorales y el costo de la democracia en el Foro Nacional para la Democracia: Con la Constitución en la Mano, que se transmitirá todos los martes en arroba fm.



