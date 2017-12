Fenosa va por península de Yucatán 

1

Usted lo sabe o ha escuchado. Dos de las entidades del sureste de México que muestran crecimientos interesantes este año son Yucatán y Quintana Roo.



Se trata de estados cuyas economías son impulsadas por sectores como el alimentario, de bienes raíces y turismo.



Según Inegi, al primer semestre de 2017 el PIB de Quintana Roo tuvo un crecimiento anual de 6.7 por ciento y Yucatán de 6 por ciento, ambos casos por encima del 3 por ciento de la economía en general.



Esto ha llamado la atención no sólo de los constructores y turisteros, sino también de empresas comercializadoras de gas natural.



Es el caso específico de la española Gas Natural Fenosa, que en México preside Ángel Larraga. Él y su equipo quieren aprovechar la oportunidad ante la expansión en el número de hogares y negocios en ambos estados.



Nos dicen que la firma ya presentó ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) su solicitud para montar una red de distribución de gas natural en la península de Yucatán. En ese sentido, espera tener una respuesta favorable en 2018 para empezar a montar la red de distribución. En Campeche y Tabasco ya cuenta con los permisos.



Actualmente la empresa presta su servicio a más de un millón 700 mil mexicanos, principalmente en el norte y centro del país. Se calcula que el valor de mercado del gas natural en México ronda los 540 millones de dólares anuales, y donde Fenosa compite con la francesa Engie en el mercado doméstico y comercial. ¡Bomba, ahí viene Fenosa!





SECTORES EN LA MIRA DE PALACIOS



Como usted sabe, algunos negocios en que la Cofece intervino con sus investigaciones y/o aplicó sanciones este año fueron el ferroviario, los slots y taxis del AICM y las Afores.



La institución antimopolios que preside Alejandra Palacios ya tiene agenda para el cuatrienio 2018-2021, periodo en el que revisará con lupa a seis sectores: financiero, agroalimentario, energético, transporte, salud y de contrataciones públicas.



Por cierto, otro de sus objetivos es posicionar la competencia económica en la agenda pública, tema en el que ya toma acciones, pues la semana pasada publicó el documento “Competencia económica, plataforma para el crecimiento 2018-2024”.



En ese trabajo, la Cofece plantea a candidatos y partidos políticos acciones para favorecer la entrada de nuevos competidores al mercado. Por cierto, su plan estará en fase de consulta hasta el 12 de enero. ¿Tiene alguna recomendación para el regulador?





LA 122 DE THE HOME DEPOT



Aquí le hemos contado de la apuesta que mantiene The Home Depot en México. Acorde con ello, este viernes la empresa de productos para mejoras del hogar abrirá su tienda número 122 en el país.



La unidad operará en Jiutepec, Morelos, y es su tercera tienda en la entidad, con las de Cuernavaca y Cuautla.



Nos detallaron que el nuevo punto de venta implicó una inversión de 210 millones de pesos y generará 100 empleos directos, que se sumarán a los 250 de las otras dos tiendas.



Por si le interesa asistir, en la ceremonia de apertura de hoy estarán Sergio Gutiérrez, CEO de The Home Depot México; Graco Ramírez, gobernador de Morelos; y José Manuel Aguero Tovar, presidente municipal de Jiutepec.



Pese a la desaceleración del consumo y la incertidumbre por temas como el TLCAN y las elecciones venideras en México, Gutiérrez se ha propuesto para 2018 inversiones por 2 mil millones de pesos, las cuales destinarán a la apertura de cinco tiendas y a expandir su canal de ventas online. En el país la multinacional lleva 56 trimestres consecutivos con crecimientos en ventas a tiendas iguales.

