Exsexoservidoras crean Pyme

1

Se trata de una iniciativa para dar sustento productivo a quienes han abandonado el sexoservicio o han sido retiradas de la actividad por sus protectores o "padrotes" como se les conoce en el medio. Lo más atractivo del esfuerzo es que hay una lista de espera de 200 actuales sexoservidoras que quieren dejar esa vida y dedicarse a otras actividades que les permitan convivir con sus familias, especialmente los hijos que regularmente les son retirados.



La iniciativa, ahora como una AC, nació en abril del 2015 a instancias del esfuerzo de una organización de cristianos que en la zona de La Merced y La Candelaria que creó el proyecto 'Pozo de vida' que hasta la fecha sigue funcionando bajo un enfoque de rescate y responsabilidad social.



No obstante, los donativos para ampliar y aún mantener el proyecto productivo resultan sobradamente insuficientes por lo que la principal promotora de trasladarlo hacia el área de una empresa formal, "Claudia" está ya en el proceso de crear una S.A. o una S.A.S que les permita vivir no sólo de los donativos, sino fundamentalmente del producto de su trabajo.



Por lo pronto 'Nunayú', que significa libertad en Mixteco, nombre del proyecto, trabaja con las sobrevivientes del tráfico humano, considerado no sólo el sexoservicio sino también con las mujeres que fueron secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución tanto en Estados Unidos (mexicanas que están siendo prostituidas en Houston, Nueva York, California o Chicago principalmente) como en otras partes del mundo. Se sabe de mexicanas que han sido privadas de su libertad y que son forzadas a ejercer la prostitución y a adquirir narcodependencia en países asiáticos.



Estas mujeres, las que ahora están en la CDMX son invitadas a incorporarse a la iniciativa Pyme que genera, por el momento, joyería sencilla. Las mujeres que aceptan tienen que establecer el compromiso de abandonar la prostitución que genera, a los "administradores" de estas mujeres cuantiosas ganancias diarias. Nos explica Claudia que una mujer con facilidad produce entre 3 y 5 mil pesos al día, mismos que se entregan íntegros al protector de la prostituta. Cada "padrote" puede decirse protector de cinco, ocho, hasta diez mujeres de manera simultánea.



Una vez que se acepta el compromiso de desarraigarse del sexoservicio, corre un proceso de capacitación para adquirir la habilidad de producir joyería. Cada una de esas piezas tiene una historia, una historia vivida por su creadora. Generalmente detrás de la joya esa historia y la solidaridad que despierta es parte del soporte de la sostenibilidad de la iniciativa pyme.



Las mujeres son invitadas a participar en esta empresa en una de las "casas de descanso" que la organización Cristiana Pozo de AC sostiene en la zona de prostitución más elevada en la zona de La Merced y La Candelaria. Una suerte de oasis en donde las mujeres pueden descansar un poco, platicar, comer algo, retraerse del trajín de la prostitución y lo que le rodea. Generalmente en ese espacio se desarrolla una labor de explicar de la iniciativa a la que las prostitutas se suman.



La "primera generación" de sexoservidoras que se incorporan a funciones productivas distintas a las de su giro de actividad fue integrada por ocho mujeres entre las cuales estuvo Claudia, que de alguna manera ha liderado esta iniciativa.



El Tecnológico de Monterrey ha prestado asistencia gratuita a la iniciativa para que arranquen la empresa con toda la formación administrativa necesaria. Ha incubado gratis el proyecto y la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX que encabeza Salomón Chertorivski soporta la capacitación en lo que refiere a la creación de joyería y uso de los distintos materiales.



Tanto la primera generación de emprendedoras exsexoservidoras como la segunda integrada por siete mujeres (que iniciaron en abril del presente año su capacitación) ya están trabajando sus piezas con chapa de oro y mejorando la calidad de las piedras que colocan en sus obras.



Lo que necesitan estas mujeres son punto de exhibición y se hace la convocatoria a quien pueda ayudarles mostrando las piezas creativas en joyería de estas mujeres que por el momento reciben un apoyo solidario de 250 pesos por día que nada se compara lo que recibían cuando estaban en el ejercicio de la prostitución cuando podían llegar a levantar 5 mil pesos por día e incluso más. Solo que todo aquel dinero, íntegro, se entregaba al "padrote". El producto de sus joyas son mayoritariamente para las creadoras.



La iniciativa 'Nunayú' prepara ya el inicio de los trabajos de capacitación de la tercera generación muy probablemente integrada por 15 mujeres que han pasado las pruebas de selección que se les aplican. Como habíamos anotado, hay 200 mujeres más que están en una lista de espera para futuros grupos.



Para contacto: claudia.nunayu@gmail.com



DE TIN MARIN...



Los enemigos de la idea de que Enrique de la Madrid Cordero llegue a ser finalista entre quienes dentro del PRI buscan ser candidato tricolor en la contienda electoral del 2018 para la Presidencia del país, están muy activos filtrando "encuestas" cuyos resultados destacan que la única persona que pudiera debatirle seriamente la posición a Morena para la CDMX es Enrique de la Madrid Cordero... o sea... ¿para qué pensar en el Secretario de Turismo Federal como aspirante a suceder a Enrique Peña Nieto si el titular de la Secretaría que ha dado los mejores resultados a nivel Federal puede ganarle con las manos atadas a "la Sheinbaum" ? Y bueno... es como querer reconocer que por la calidad de Messi merece ser delantero en la segunda fuerza del Barcelona!!! No notan la muy cercana posibilidad de que el PRI ofrezca una segunda experiencia de perder el poder y posiblemente tener que abandonar la marca de tan desprestigiada que se encuentra hoy si no eligen un abanderado decente y con una visión de limpieza y honestidad. Ellos sabrán... ellos son los que pueden perder el poder en la muy posible derrota en las urnas... No todo se arregla a billetazos!!!

Twitter: @ETORREBLANCAJ



También te puede interesar:

Inicia la gestión del Inadem 2.0

​México sí innova

Emprender después de los 50 años