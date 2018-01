Exgobernadores y más en la lista del PRI

1

Ya se perfilan los candidatos a diputados y senadores del PRI, en donde vemos que en algunas entidades está totalmente definido y en otras tendrán todavía que pasar por el examen correspondiente.



Si hablamos de los suspirantes al Senado, tenemos que los únicos estados donde no se lograron los acuerdos previos y, por lo tanto, puede haber mayores problemas son: Baja California, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro, donde tendrán que definirse las candidaturas con un examen.



Entre quienes aspiran a ser senadores uninominales, es decir, que tendrán que enfrentarse a la decisión ciudadana, están personajes muy conocidos como Lorena Martínez, por Aguascalientes, quien también estará como candidata plurinominal y es dirigente de Movimiento Territorial.



El exdirector del ISSSTE, José Reyes Baeza, por Chihuahua; el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña; el excandidato al gobierno de Guerrero, Manuel Añorve Baños; Nuvia Mayorga, muy cercana al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como el exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade.



También están los personajes del tricolor que no pudieron regresar a las listas plurinominales, como el líder de los diputados, César Camacho, del Estado de México; el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, de Yucatán, y Sylvana Beltrones, de Sonora.



Ya que ante la indefinición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la impugnación por los chapulines plurinominales, el PRI decidió no aceptar el brinco de pluri a pluri, por lo que tendrán que ser votados.



Y hay que recordar que desde el momento en que la asamblea del PRI votó estos candados, Manlio Fabio Beltrones señaló que se podía revertir, pero las autoridades electorales han preferido el silencio.



Por cierto, no está en esta lista la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, pero todavía no está definido el segundo candidato al Senado por esta entidad.



Pablo Gamboa Miner, como fue candidato uninominal a la Cámara de Diputados, será candidato plurinominal al Senado; pero su papá, el líder del Senado, Emilio Gamboa, quien es plurinominal, tampoco está en la lista de diputados, aunque en esa entidad sólo hay una persona definida.



Y como al parecer los priistas no aprenden, también está el presidente del PRI en Quintana Roo, Raymundo King, quien fue muy cercano al exgobernador Roberto Borge y al que los panistas han pedido que se investigue.



Esta lista que se dio a conocer ayer es el resultado de los registros que se llevaron a cabo el sábado pasado, y en donde se lograron acuerdos, o bien, los precandidatos no cumplieron con todos los requisitos, o ya están definidos los dos lugares para la contienda electoral, aunque hay estados como Oaxaca que se quedaron en blanco.



Estos priistas se tendrán que enfrentar a los demás partidos para ganar la elección, y cuando el PRI está en un lejano tercer lugar y con el Presidente de la República con menor aceptación desde que hay mediciones, pues tendrán fuertes problemas y muchos de ellos quedarán como suspirantes.



Además de que en el momento en que sean definitivos los candidatos, empezará la guerra interna de todos aquellos grupos que no fueron tomados en cuenta, y es cuando se verá qué tan unido llega el PRI con un candidato presidencial ciudadano, José Antonio Meade, quien no logra subir en las encuestas y que no es apoyado por la militancia.



Es por ello que muchos priistas advierten que si no cuidan a la militancia y a sus cuadros dirigentes, muchos de ellos podrán apoyar a Andrés Manuel López Obrador, quien sería lo más cercano a lo que fue su ideología.



Twitter: @ginamorettc



