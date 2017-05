Amigo 'huachicolero', tu negocio está en riesgo

1

Estimado 'huachicolero', seas poblador, trabajador de Pemex, gasolinero 'establecido', funcionario de gobierno, chofer de pipa o sólo un eslabón más de esta aparente e infinita cadena de corrupción entorno al robo de combustible, atiende las siguientes líneas.



Pronto se te va a terminar el negocio que has tenido por más de 20 años. En un acto desesperado por recobrar algo de credibilidad, el gobierno mexicano pretende entablar una especie de guerra en contra tuya, de tu negocio, y de lo que tu actividad ilícita significa para las finanzas públicas del país.



Además, el gobierno ha recibido presiones muy fuertes por parte de las nuevas empresas que ya se saborean el mercado de combustibles en el país.



Seguramente has leído aquí en EL FINANCIERO que Shell, Exxon, Valero, Gulf y otras cadenas quieren entrarle al negocio de las gasolinas en México, aprovechando la reforma energética.



Ellas han asegurado por separado que confían plenamente en el gobierno del presidente Peña Nieto, quien les ha prometido seguridad en los ductos.



Confían tanto, que el robo de combustibles no les preocupa, pues hoy hay un solo proveedor de gasolinas en el país, me refiero a Pemex, pero en breve, no más de dos meses, entrará otro que se llama Tesoro en Baja California y Sonora, y así durante el resto del año hasta que en 2018 quede por completo liberado el mercado de gasolinas en México.



Yo que tú mejor iba planeando otra forma de llevar dinero a la casa, y en el caso de que seas funcionario público, de mediano y bajo nivel, preocúpate porque aquello que haces, con lo que ganaste tanto dinero, con lo que has vacacionado y comprado coches y casas, está por terminarse; y no sólo eso, nadie de tus jefes va a meter las manos por ti y lo más probable es que te encierren. ¡Suerte!



ZAPATISTAS ALCANZAN A LA REFORMA

La semana pasada publicamos en EL FINANCIERO que comunidades indígenas mantienen detenidos proyectos petroleros en Chiapas bajo la bandera Zapatista. Son viejos conocidos de Pemex en la zona. Apuntan fuentes que se acercaron a esta columna que cualquiera que quiera vivir fuera de la ley ahí en Chiapas se hace llamar 'zapatista', que piden derecho de piso, venden alcohol sin licencia, entre otras fechorías. Estos 'zapatistas' ya se propusieron bloquear al menos dos campos de la próxima ronda petrolera. ¿Qué sigue?



UN ARREGLO A LA LUZ DEL SOL

La semana pasada pedía en este espacio que la Secretaría de Energía interviniera en el tremendo pleito que se trae la industria solar con la CFE por estarlos bloqueando en el mercado. Bueno, pues la respuesta no tardó en llegar y el lunes informó que los invitarán a participar en un proyecto de electrificación de 898 localidades en 11 estados con una inversión de 438 millones de pesos.



¿Y sobre los permisos de interconexión que los solares acusan a la CFE de detenerlos? Nada, siguen revisándolo.



Twitter: @Atzayaelh



También te puede interesar:

CFE y su 'problema' con la reforma energética

Tú, yo... todos pagamos las tomas clandestinas de gasolinas

¿No tienes vuelo? CFE prestó un avión para armar el 'acapulcazo'