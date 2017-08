Estadounidenses vuelan más a México, ¿y la inseguridad?

1

Usted fue testigo de cómo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reanudó el martes sus advertencias sobre el posible fin del TLCAN.



Por si no fuera suficiente, el Departamento de Estado de ese país actualizó la alerta de viaje a sus ciudadanos que viven o están en tránsito hacia México, a fin de extremar precauciones en ciertas partes del país, incluidos Cancún y Playa del Carmen.



Por entidad, señaló los casos de Quintana Roo, Veracruz, Colima, Guerrero, Colima, Baja California y Baja California Sur.



¿La razón? El crecimiento de los homicidios en los destinos de playa del sureste, al tiempo en que Quintana Roo y Baja California destacó la mayor violencia derivada de las guerras entre bandas criminales.



Pese a ello, el arribo de estadounidenses a México por avión no sólo no ha caído, desde enero crece mes a mes a doble dígito y acelera.



Van los datos. Según el INM, en febrero hubo tuvo un alza anualizada de 10.8 por ciento, el promedio de marzo y abril brincó a 14.9 por ciento y en junio llegaron 15.5 por ciento más viajeros de ese país.



En el caso del puerto aéreo de Cancún, operado por ASUR, que preside Fernando Chico Pardo, en la primera mitad de 2017 atendió 9.1 por ciento más pasaje internacional que en igual lapso de 2016 -cuando tuvo un alza de 6.5 por ciento- incluso en julio aceleró a un avance anual de 9.5 por ciento.



Qué decir de Los Cabos, cuidad que en la primera mitad de 2017 sirvió a 25.4 por ciento más viajeros foráneos contra igual semestre de un año antes, cuando el alza fue de 20.4 por ciento. En julio subió 24.2 por ciento.



¿Por qué aceleran las llegadas? Los expertos dicen que temas como el precio, promoción y apertura de nuevas rutas aéreas inclinan la balanza hacia México.



DEPARTAMENTAL POR VENTA

El martes le platicábamos de cómo han resurgido los planes de varias empresas para colocar capital en la BMV, ya sea con ofertas públicas iniciales (OPIs) o subsecuentes (follow-ons), ante condiciones favorables.



Pero también en deuda hay apetito de los inversionistas, por lo que nos dicen que hay una larga lista de firmas que buscan emitir certificados bursátiles (cebures) de mediano y largo plazo.



Una de ellas es Liverpool, que dirige Graciano Francisco Guichard González. El próximo viernes hará dos emisiones por un total de 10 mil millones de pesos o su equivalente a unos 565 millones de dólares.



La primera es por 5 mil millones de pesos a un plazo de 10 años y la segunda por la misma cantidad a cinco años.



En ambos casos, la operadora de tiendas departamentales en México destinará los recursos a la amortización de deuda que vence en 2018, así como al pago a proveedores e inversión en apertura de tiendas. Requerimientos fuertes, pues.



APOYO EMPRENDEDOR

Como usted sabe, del total de las empresas que operan en México, más del 90 por ciento son de tamaño pequeño y mediano (Pymes), mismas que generan alrededor de 85 por ciento del empleo. De ahí la importancia de incentivar su creación y desarrollo.



Con una bolsa de 500 millones de pesos, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, lanzó un esquema de apoyo a grupos de emprendedores y microempresarios de la entidad bajo el nombre “Pon tu negocio, yo te apoyo”.



El programa, que surgió de la colaboración entre Fayad y el titular de Nafin, Jacques Rogozinski, fue aterrizado por José Luis Romo Cruz, secretario de Desarrollo Económico del estado.



Nos dicen que los créditos arrancarán con una tasa de TIIE y cubrirán a grupos de jóvenes, mujeres emprendedoras y adultos mayores, así como micro, pequeñas y grandes empresas. Impulso emprendedor, pues.

También te puede interesar:

Irlanda como en Tequila

La expansión de Liverpool

¿Nuevo rival de Oxxo?

: