¿Establecerás un negocio? Debes preguntarte esto...

Lo más útil de un buen consultor trasciende el conocimiento especializado sobre un tema en particular. La aportación que mueve la conciencia son las preguntas estratégicas, pues sus respuestas darán luz a dónde dirigir el análisis y las decisiones.



Lo anterior cobra relevancia al efectuar un emprendimiento al que se destinan recursos, esfuerzo y tiempo.



Es curioso que a la hora de interactuar con alguien que desea establecer un negocio, se moleste cuando se le hacen preguntas puntuales.En ocasiones terminan calificando como “aguafiestas” el interrogatorio o simplemente desechando la idea por falta de resolución.



Una característica de los emprendedores exitosos es que son estoicos ante las adversidades y buscan hacer las correcciones necesarias o de otra manera se sumarían a la larga fila de fracasos.



Por eso es importante corregir cuando todavía es un embrión de negocio y no se alcanzan a sufrir las consecuencias.



Pongo a consideración los siguientes cuestionamientos:



1.- ¿Tengo claro el concepto?



Si preguntan sobre tu idea y batallas para que te entienda, algo anda mal. Requieres definirla mejor y saber “qué estas vendiendo” porque eso conllevará otras cosas básicas como quiénes son tus compradores, la competencia, los proveedores, etcétera.



2.- ¿Me siento cómodo con la orientación del negocio?



Establecer una compañía no se trata sólo de ganar dinero, sino de dedicar tu tiempo de vida a un proyecto y un factor de éxito es la pasión que le pongas. Por eso es fundamental que el giro de la actividad te agrade y estés dispuesto a profundizar en ello.



3.- ¿Es viable?



Hay que aterrizar el sueño a la realidad y el primer paso es hacer cuentas a través de un plan de negocio para determinar las expectativas de utilidades e identificar el esfuerzo de venta necesario para encontrar rápido el punto de equilibrio. Éste es un proceso permanente en la medida en que avances.



4.- ¿Cuál es mi competencia?



Es frecuente hallar a alguien que tiene una gran idea y desconoce si otro ya la está concretando. Una de las tareas principales es investigar el mercado al cual se está incursionando para saber si en verdad hay espacio para la empresa proyectada. De ahí también se derivan aprendizajes sobre cómo operar y dónde evitar meterse.

El tema da para más y continuaré con la lista de preguntas en la próxima entrega.

Twitter y Facebook: @finanzasparami



