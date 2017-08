¿Establecerás un negocio? Debes preguntarte esto... II

1

En la entrega anterior de este espacio inicié una serie de cuestionamientos que, aunque incomoden al emprendedor, son valiosos para tener éxito en su proyecto.



Ahora continuamos con esta tarea que nos mueve a resolver todos los posibles escollos en el camino. Si gustas puedes leer los primeros en www.elfinanciero.com.mx.



5.- ¿Apreciará el mercado el valor de la propuesta? Con cierta frecuencia escucho a alguien que fracasó en algún negocio argumentando “el mercado no entendió”.



La aseveración es un error, porque en realidad fue él quien fue incapaz de transmitirle a sus clientes las bondades de su producto o servicio.

Es necesario responder a los deseos de los consumidores y comunicar en forma efectiva la oferta. Ahí radica una buena parte del éxito.



6.- ¿Qué implica para mí? Es evaluar si las finanzas personales aguantan el arranque del negocio, si cuentas con suficiente tiempo para dedicarle, si es necesario renunciar al trabajo actual, etc. Es una medición de recursos que deben ser ponderados y valorados. Dejar de hacer este análisis conduce al riesgo de quedar fuera a la mitad de la ruta, antes de que la empresa alcance a madurar.



7.- ¿Cómo me voy a financiar? Hay que tener claro cuánto requieres de capital y la manera de obtenerlo, ya sea a través de dinero propio, deuda o socios. Esta es una parte muy delicada y puede poner un freno si no se resuelve de entrada.



8.- ¿A quién incorporar? Por mucho que uno se empeñe en ser multiusos es imposible, por los conocimientos y el tiempo demandado. Habrá de responder a esta pregunta en términos de si se invitará a la familia; se contratará a alguien en el mercado laboral o se buscarán socios estratégico, que más allá de aportar dinero, proporcionen talento.



9.- ¿Están cubiertos todos los ámbitos del negocio? Significa pensar en forma integral, pues por lo regular los emprendedores piensan en una sola dirección por la pasión en su idea. Plantear estrategias en áreas de producción, mercadeo, finanzas y administración, en donde entran aspectos tan relevantes como la organización y los compromisos legales.



10.- ¿Qué pasa si? Para lograr la sobrevivencia es importante elaborar planes de contingencia que permitan solventar los imprevistos tanto en el negocio como en las finanzas del emprendedor.



Muchas más preguntas deberán contestarse, pero por lo pronto éstas nos darán un buen material para trabajar y alcanzar el objetivo.

