Y a quien me diga que no hubo rupturas en el PRI, simplemente le pregunto: ¿por qué el partido que era cercano a Miguel Ángel Osorio Chong terminó en coalición con el enemigo público número uno del PRI, Andrés Manuel López Obrador?



¿Es tanto el enojo del responsable de la política interna que ni siquiera se pudo hacer algo para detener esta coalición con un partido que tiene como líder de la bancada a Alejandro González, sobrino de Jesús Murillo Karam?



Porque, como lo señaló el propio Alejandro González en una entrevista con El Universal: “no voy a negar la relación de amistad, y no porque sea secretario de Gobernación (Osorio Chong), es una persona que admiro, quiero, respeto, de la que he aprendido; cuando fue gobernador hizo mucho por Hidalgo”.



Y así, sin más, en la primera elección de presidente de la República que vive el PES, partido que obtuvo su registro en 2014, deciden irse con López Obrador.



Obvio, esta decisión también cimbró a la izquierda, que todavía cree que Morena es un partido que tiene esa ideología y se espantan porque el PES está en contra del aborto, la educación laica y que promueve una concepción única de familia.



Pero esto en definitiva no debe sorprendernos, ya que en la ciudad de las libertades individuales, antes denominado Distrito Federal, no fue López Obrador quien promovió las iniciativas a favor de los matrimonios igualitarios o de la interrupción legal del embarazo.



Estas iniciativas se aprobaron en el sexenio de Marcelo Ebrard, quien también está en Morena, pero a favor de estas causas.



Lo que podría parecer contradictorio en esta alianza es el hecho del coqueteo con diferentes iglesias, pero en la política impera el pragmatismo.



¿Y a qué me refiero? A que el partido se llama Morena, por la Virgen de Guadalupe, y que el registro de Andrés Manuel López Obrador como precandidato presidencial fue exactamente el día del cumpleaños de la Virgen Morena, cuando el tabasqueño es cristiano y ellos no creen en los santos ni en las vírgenes.



Pero lo importante es conseguir votos y qué mejor que hacerlo con un grupo con el que hay coincidencias importantes, al menos en la religión.



De esta forma no es sorprendente la decisión de López Obrador de aliarse con el PES, pero sí la de todos aquellos del PRD que se fueron con él y que han hablado de libertades individuales. A ver con qué cara defienden esta alianza.



A punto de aprobarse la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior en el Senado, con algunos cambios que se discutirán en el Pleno gracias a la presión de diversas organizaciones, vale la pena retomar algunos datos de #SeguridadSinGuerra, como que en México muere una persona por homicidio doloso cada 19 minutos y la impunidad es de casi 98 por ciento.



Entre los artículos que se consideran indispensables modificar, de acuerdo con Eunice Rendón, está el séptimo, al cual se le debe quitar la parte en donde señala que: “En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”.



En el artículo octavo, que se refiere a las movilizaciones de protesta, se debe omitir “en términos pacíficos”.



Ojalá los senadores estén dispuestos a eliminar estos párrafos de los dos artículos que, sin duda, son los más ominosos, y esperemos estén a favor de la propuesta del senador panista, Jorge Luis Preciado, de incluir un transitorio que fije un plazo a las autoridades locales para profesionalizar a sus policías.



