En suspenso, el contrato de Pemex que no quiso Slim...

La versión oficial fue que CN Energy Servicios no podría cumplir con los tiempos del contrato del sexenio por más de mil millones de dólares que Pemex asignará para “Servicios de Compresión de Gas Ca-Ku-A1” y por eso lo bajaron el día de la presentación de las ofertas. Sin embargo, sabemos que fue porque es una empresa que no tiene la experiencia ni capacidad técnica necesaria.



El golpe de timón de último momento de Juan Javier Hinojosa Puebla desde Pemex Exploración y Producción refleja una buena señal de cordura y responsabilidad en momentos donde cualquier peso gastado vale oro, ahora imagínate mil millones de dólares.



Luego de que en este espacio diera a conocer que esta empresa fue creada en enero pasado ex profeso para la licitación, en otras versiones periodísticas se quiso insistir en que se trata de un prestigiado consorcio empresarial asiático, deslindando su relación con Grupo Nuvoil, de Mariano Hernández Palmeros, cuyas empresas han sido sancionadas e inhabilitadas por incumplimiento en años pasados. Aquí los detalles:



CN Energy Servicios, S.A. de C.V., fue creada el 19 de enero del 2017 según consta en el acta número 2225 de la Notaría 250 del D.F., especificando un capital social de tan sólo cinco mil pesos. Figuran como accionistas tres empresas: COASTAL DRILLING, POLARIS HOLDING, y CN ENERGY HOLDINGS.



La primera es una empresa también de Singapur, que pertenece a un grupo corporativo de Malasia cuyo principal negocio y experiencia son los barcos multipropósitos para dar servicios a plataformas, no la compresión de gas.



La segunda, POLARIS HOLDING, empresa creada en Luxemburgo el 03 de noviembre de 2016, teniendo como socios, de acuerdo con el acta constitutiva en mi poder, a José Edel Álvarez Delong, director de desarrollo de negocios de Nuvoil, e hijo de Edel Álvarez Peña, magistrado, empresario y dueño del periódico Novedades de Tabasco, recientemente electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Confirmando así la conexión entre CN Energy Servicios y Nuvoil vía Álvarez Delong, empleado de esta última.



Finalmente, acerca de CN ENERGY HOLDINGS, efectivamente es una empresa creada también en Singapur, apenas el 14 de noviembre de 2016 mediante un joint venture entre COASTAL DRILLING, y POLARIS HOLDING; es decir, otra de las firmas ex profeso.



Ahora que el asunto está más transparente, esperamos el fallo, aún sin fecha definida, que primero se adelantó del 12 al 4 de septiembre, pero en que se esperan buenas noticias para Dragados Offshore, la firma de la española Grupo Avantia, que al parecer trae la delantera en la carrera por el contrato del sexenio, un contrato tan grande y complejo del que recordemos se bajó Carso Energy, de Carlos Slim.



1 José Edel Álvarez Delong, el nexo entre CN Energy Servicios y Grupo Nuvoil.



LA OTRA CARA DE LA REFORMA

La violencia y cobro de piso que se vive en los municipios petroleros de Veracruz trae azotados a los nuevos contratistas de la industria petrolera nacional, quienes simplemente no saben cómo manejar la situación, pues los “bad hombres” les piden pago por acceso a sus campos de entre cinco a 12 mil pesos, dependiendo el tipo y volumen de carga de los camiones que quieren pasar, especialmente en el campo Moloacan, al norte de la entidad jarocha, y que fue ganado por el consorcio Canamex, Perfolat y American Oil Tools en la Ronda 1.3.



¿NOS ALCANZARÁ?

Me cuentan que Harvey afectó ya el suministro de combustible de Panamá, quien analiza diversificar sus comprar hacia países como México y el Caribe… el chiste se cuenta sólo.



