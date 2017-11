¿En qué debo fijarme a la hora de invertir? 

1

La pregunta siempre es “¿en dónde me recomiendas invertir?”, cuando hay una infinidad de detalles que debemos cubrir para encontrar la mejor opción para nuestro perfil específico. Afinemos la decisión contemplando los siguientes aspectos:



1.- Tener un horizonte en términos del plazo, pues es diferente contar con un recurso que se piensa ocupar en unos cuantos meses a uno que se deja de forma indefinida. Este es uno de los principales elementos, porque están presentes alternativas de inversión con maduración de lapsos largos como podrían ser los bienes raíces.



2.- ¿Cuánto tiempo y esfuerzo estás dispuesto a ejercer? Pues hay opciones como las decisiones del mercado accionario que requieren análisis continuo si deseas estar operando diariamente. Por el contrario, algunos buscan inversiones pasivas como sólo depositar el recurso y esperar a que llegue el rendimiento.



3.- Otra resolución importante es la diversificación de acuerdo con tus preferencias y pronósticos. Recuerda que no es adecuado “poner todos los huevos en la misma canasta”.



4.- Elegir a dónde destinar el dinero también estará relacionado con el conocimiento que se tiene del funcionamiento de los mercados, por eso debe acompañarse de una buena preparación previa para identificar el riesgo incurrido.



5.- Las inversiones, aún cuando sean de largo plazo, tienen que revisarse de forma permanente y verificar si van por el camino esperado, por ello es conveniente tener ciertos parámetros que nos indiquen si seguimos o cambiamos de alternativa. Incluso, determinar si ocuparás algún asesor o si lo harás tú mismo.



6.- Los detalles hacen la diferencia y deben conocerse aspectos tales como las comisiones de operación y los impuestos a pagar para tener claro cuál será la ganancia neta.



7.- De manera deliberada dejé para el final lo que por lo regular se tiene como característica primordial: el rendimiento. Habrá de tenerse en mente las referencias del mercado en el cual participamos.



Por ejemplo, si compramos acciones se tendría el comportamiento del IPC o si se deposita en un banco, la tasa otorgada por los Cetes. Además, estar al pendiente del avance de la inflación y del tipo de cambio como puntos de comparación.



La moraleja es que no existe como tal la “mejor inversión” para todos. Es necesario encontrar la que se ajuste a nuestros requerimientos y forma de pensar.



*Economista por la UANL, con maestría en Economía de Negocios por el Tec de Monterrey.

