En 4 estados, el Frente en veremos

La tarde de ayer se reunió el CEN perredista para revisar el avance de sus alianzas en el marco de la coalición Por México al Frente, con el PAN y con MC, y ahí el presidente de ese partido, Manuel Granados, informó que hay dificultades en cuatro estados. En Jalisco las cosas ya están claras: no hay alianza, pero lo mismo podría ocurrir en Chiapas, Morelos y Yucatán, donde no han podido ponerse de acuerdo. Habrá reunión de emergencia.



Meade y su seguridad



José Antonio Meade se siente seguro en México, por lo que rechazó necesitar “la parafernalia” de la seguridad en sus eventos. Durante su visita a Zacatecas –donde se dio una vuelta por el Museo Francisco Goitia, donde vio las obras de su abuelo, José Kuri Breña– fue cuestionado por los reporteros sobre la seguridad en sus eventos, y puntualizó: “Aquí estoy yo solito (…). Yo acá estoy seguro, tranquilo, a sus órdenes y en su presencia”.



‘El cielo y el infierno de AMLO’



En su camino para buscar la Presidencia por tercera ocasión, Andrés Manuel López Obrador cuenta con un equipo que, además de promocionarlo en redes sociales, monitorea cualquier actividad en su contra en Internet. Así fue como su equipo identificó el sitio www.morena.mx, que promociona en YouTube El cielo y el infierno de AMLO, un post en el que supuestamente se revela que el tabasqueño es “un político sin escrúpulos”. Morena no tardó en quejarse ante el INE, el cual tendrá que resolver si proceden las medidas cautelares en dichos espacios.



Primer pase automático del Frente al Senado



Tocó al jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el jalisciense Clemente Castañeda, el primer pase automático de la coalición Por México al Frente hacia un escaño en la Cámara alta. Será, también, el primer espacio que tendría ahí este partido. Dicen entre sus compañeros que lo mejor no es eso, sino que el sustituto de Castañeda, el también tapatío Macedonio Tamez Guajardo, “tiene mejor cartel” para terminar la legislatura.



Semana decisiva para El Cuau



Esta semana, el ambiente preelectoral estará calientito en Morelos, pues además de la visita del precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, hoy y mañana, en teoría se tendrá que definir el candidato a gobernador del bloque Morena-PT-PES. El método –para no variar– será una encuesta, en la que el morenista Rabindranath Salazar nos comenta que confía en disputarle el cargo a Cuauhtémoc Blanco.



Va Cuitláhuac, ya sin Duarte



El diputado federal morenista Cuitláhuac García parece seguir los pasos de su líder, López Obrador, en eso de no soltar candidaturas. Al menos así lo dispuso el que manda en Morena, quien eligió a Cuitláhuac para que busque de nueva cuenta la gubernatura de Veracruz. En 2016 alcanzó cifras de votación elevadas. Será interesante ver la votación que obtiene este año, sobre todo porque ya no estará Javier Duarte para echarle la mano, como dice el gobernador Yunes.



