El valioso 'perfume' de Pemex

Pemex produce tres tipos de petróleo, desde el más denso hasta uno que es casi como gasolina, vaya, podría ser un 'perfume' (me dijo un ingeniero algún día) y que vale mucho en el mercado. Le llaman Olmeca, y con los recortes en la producción petrolera prolongados por la OPEP, valdrá todavía más.



¿De cuál crees que Pemex produce menos? Sí, del 'perfume'. Un producto que técnicamente casi calificaría como un refinado y que en Estados Unidos poco a poco incrementa su producción porque abunda en los campos de shale oil en Texas.



Este crudo muy ligero es justamente lo que empiezan a demandar celosamente los países europeos y de Medio Oriente porque ellos tienen del mismo petróleo denso que Pemex, pero sus refinerías están diseñadas para el 'perfume' que te cuento.



Durante el primer trimestre de este año Pemex exportó un promedio diario de 32 mil barriles diarios del Olmeca, apenas 2.9 por ciento de todo lo que mandó al mundo, como referencia, en 2015 llegó a 16.5 por ciento.



Así, el tiempo se agota para Pemex, pues si no cumple lo que prometió en el plan de negocios podría meter al país en problemas graves, pues por un lado Estados Unidos está incrementando paulatinamente su producción del 'perfume', y con esto tiene las puertas abiertas a los otros continentes, mientras que nosotros seguimos con nuestro 'chapopote'.



Los campos descubiertos recientemente, así como los que se han anunciado dentro de las rondas petroleras de la CNH consideran este tipo de crudo ligero, sin embargo, pasarán largos años antes de poder sacarlos. Mientras, se nos acaba el 'perfume'.



UN REFUERZO DE HACIENDA

Juan Ignacio Hernández Gutiérrez llegó a la Comisión Reguladora de Energía como titular de la Unidad de Asuntos Eléctricos, viene de ser director general adjunto de Diseño Económico de Contratos de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda. Su experiencia está más cargada hacia el tema de hidrocarburos (por no decir que poco sabe de electricidad).



El sector espera una respuesta a todos los pendientes en la materia como la metodología de tarifas a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, así como la tarifa de suministro que debe poner la CRE para ponderar el mercado, y no Hacienda, de donde viene.



DE TALLA MUNDIAL

David Madero, director del Centro Nacional de Control de Gas Natural, estará a finales de junio en el congreso de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, en Washington, donde participará en un panel sobre infraestructura del afamado hidrocarburo. Hablará sobre el caso mexicano, lo que no sabemos es si platicará sobre los problemas de derechos de vías con los ductos que le entregó Pemex, o de los proyectos que se encuentran detenidos por las manifestaciones de impacto social.



