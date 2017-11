El Proceso Electoral 2018 debe responder a las exigencias ciudadanas

1

Los ciudadanos mexicanos –la inmensa mayoría- estamos hartos de la corrupción que ha imperado durante los procesos electorales con el propósito de obtener el voto ciudadano a favor de un partido en particular; y nos referimos muy en especial al PRI, ese viejo dinosaurio que ha gobernado a México por tiempo inmemorial y que recuperó el poder después de sus dolorosas derrotas frente al PAN en el 2000 y en el 2006. Sus últimas tropelías las pudimos ver en el reciente proceso electoral del Estado de México, donde se comportó como acostumbra comportarse: como un partido que corrompe a una parte del electorado para obtener su voto.



¿Y el INE?, bien gracias. Ojalá este Instituto, presidido por una gente honorable como lo es Lorenzo Córdova, prepare y ejecute sus mejores

estrategias, y tengamos un proceso electoral ejemplar tanto para la Presidencia de la República como para cientos de otros puestos claves en la política mexicana. Nunca se ha logrado, pero siempre hay una primera vez, y el trabajo no es sólo el día de la elección, comienza muchos meses antes. Gran reto tiene Lorenzo Córdova pero los ciudadanos debemos no sólo exigirle sino también apoyarlo, las dos cosas. Una sin la otra no funciona.



Una exigencia que ya debemos hacer los ciudadanos a los partidos políticos es que revelen con absoluta claridad el perfil de los candidatos

que están proponiendo, particularmente en lo relacionado a sus competencias, experiencia para ocupar el puesto y cumplir con el mandato que se le otorga, pero muy importante, su honestidad.¡Estamos hartos de los corruptos y los ineptos! Pero lo cierto es que los hemos padecidos y los seguimos padeciendo inmisericordemente ¡Basta!, los ciudadanos debemos exigirlo en voz alta porque somos los dueños de este país.



Llegó el tiempo en las próximas elecciones del 2018 de que los ciudadanos obliguemos a los candidatos y a sus partidos a que cuiden nuestro dinero, que no lo dilapidenen anuncios espectaculares y ridículos spots de radio y televisión; por el contrario, que presenten su

Curriculum vitae, dediquen su tiempo y espacio en los medios a explicar sus planes de gobierno y en qué personas, con capacidad probada, se van a apoyar. El internet es un instrumento muy valioso al alcance de prácticamente toda la población. ¿Por qué no utilizarlo con inteligencia para comunicarse con la población? No podemos excluir los medios tradicionales, pero aprovechemos la tecnología y actuemos en

consecuencia.



¿Cómo tener un país más seguro y libre de violencia? ¿Cómo mejorar la educación? ¿Cómo lograr las fuentes de trabajo dignas que requiere

la población? ¿Cómo evitar la corrupción y la impunidad? ¿Cuál es el perfil de sus futuros colaboradores? ¿Cómo manejar la relación con el

extranjero y particularmente con los Estados Unidos y su difícil e irresponsable dirigente? ¿Cómo evitar y en su caso sancionar el

enriquecimiento ilícito de sus colaboradores? ¿Cómo…?



Y podría asegurar que los ciudadanos queremos menos spots y más debates, verdaderos debates entre los candidatos independientes y los que representan a los distintos partidos. Esquemas novedosos, como los que vimos entre Hillary Clinton y Donald Trump que nos pueden servir de ejemplo, ya que nuestros partidos políticos, se sienten más cómodos con el actual formato acartonado, pues les implica menos riesgos.



Sí, propongo que le demos la importancia, que deben tener, a los debates y que dentro de éstos incluyamos debates con los ciudadanos. ¡Basta de escuchar solamente la presentación insulsa de sus planes de trabajo! Estamos a tiempo, pero no estamos sobrados. Los ciudadanos debemos prepararnos para emitir un voto razonado a favor de quien consideremos el mejor candidato. Empecemos desde ahora y no

dejemos para mañana este trabajo que es vital para el futuro de nuestra querida patria.



