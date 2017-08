1

La reforma eléctrica se llevó a cabo por petición del presidente Peña Nieto, aún en contra de lo recomendado por el propio secretario de Energía, quien lo confirmó en una entrevista que le hice a finales del año pasado.



Bueno, pues a fuerza ni los zapatos entran. Ayer la Secretaría de Energía (Sener) anunció que la banca de desarrollo acogería a dos proyectos eléctricos que surgieron de las subastas organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en donde la Sener cantó a todo pulmón los bajos precios de la energía renovable que ofertaron.



Lo que no dijeron fue cómo los participantes de la subasta llegaron a los pies de la Sener, luego de que media banca nacional e internacional los rechazó por sus bajos precios, que al momento de hacer las corridas financieras nomás no daban los números. Ante este escenario, las opciones eran: meterles el hombro para que salieran adelante o reconocer un fracaso de la reforma eléctrica. ¡Eso jamás!, dijeron en la Sener.



Oficialmente ellos sostienen que la banca no le entiende a la energía solar, siendo que en países como Estados Unidos y por supuesto que en Europa es un modelo de negocio probado. Me consta, hace algunos años estuve en Alemania, donde tomé un seminario al respecto.



Así pues, con este anuncio se consolidó ayer el primer rescate de la reforma energética, en el que instituciones financieras del Estado tendrán que asumir un riesgo que ni Bancoppel o Banco Azteca (ok, exagero) quisieron asumir como parte del sistema financiero tradicional.



Sólo aguas con lo que están acostumbrando al sector. La siguiente semana el Cenace va a publicar la convocatoria para la primera subasta de mediano plazo del mercado eléctrico mayorista. Valdría la pena que la Sener se siente con los aspirantes a ganar algún contrato para que hagan ofertas económicas mejor estructuradas, esto, para defender el sueño eléctrico de quien impulsó esas reformas.



PEMEX VS. CNH: ¿DE QUIÉN ES EL YACIMIENTO?

Si hay algo que tiene mucho valor y es muy apreciado en la industria petrolera, querido lector, es la precisión.



El lunes la Comisión Nacional de Hidrocarburos salió a defender el 'descubrimiento' de Talos Energy, Sierra y Premier Oil, el famoso Zama, del cual el director de Pemex, José Antonio González Anaya, precisó para este medio que ya había sido descubierto por la petrolera nacional previamente, y que espera que lo compartan “sin problemas”.



Al respecto, la CNH volvió a precisar (sobre la precisión de Pepe Toño) que el Zama se trata de un “descubrimiento en estricto sentido técnico”, y no obstante, que se encuentra a 17 kilómetros del Pox-1, pozo de Pemex, el cual, precisó otra vez la CNH, es un “pozo productor no comercial de aceite”.



¿Entonces sí comparten o no?



TODO QUEDA EN FAMILIA

Grupo Novoil y CN Energy Servicios no dejan de sorprender por la forma en que consiguen negocios en Pemex. El nuevo fichaje de la empresa de Mariano Hernández Palmeros es Carlos Villegas Ávila, hijo del exsubdirector de Producción de Aguas Someras, Ricardo Villegas Vázquez, quien permitió los incumplimientos en la ejecución del contrato para compresión de gas de la plataforma Agosto 12, e incluso apoyó al empresario veracruzano para evitar multas y librarse de hasta la recisión del contrato que a todas luces se veía venir, y que puntualmente he reportado en este espacio. Por este y otros asuntos, Villegas Vázquez ha sido relegado a una oficina modesta en Polanco, donde le dieron el nombramiento de subdirector de Especialidad Técnica de Explotación.



Pero no es todo, Ricardo Villegas Vázquez parece que no entendió el mensaje de los altos directivos al quitarlo del puesto de aguas someras, pues eso no ha evitado que juegue golf cada fin de semana en el Club Villa Rica, de Veracruz, donde celebró sus cumpleaños número 54 acompañado, entre otros célebres personajes de la región, de Francisco Ruíz, próspero contratista de Pemex en la sonda de Campeche, y hasta donde me informan, cercano a las máximas autoridades de Pemex.



1 En la foto, de izquierda a derecha, Mariano Hernández Palmeros, Ricardo Malibrán Lacorte (mano derecha de Ricardo Villegas) y Francisco Ruiz.

Correo: atorresh@elfinanciero.com.mx



Twitter: @Atzayaelh



También te puede interesar:

¿Y el ganador de la revolución energética será...?

¿Y si nos quedamos esos yacimientos?

El día que menos gasolina se produjo en México



placeholder