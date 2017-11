El PRI se salió con la suya

1

Finalmente, en pleno año electoral, el PRI cumplió su cometido y podrá poner a un fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales a modo, porque para ello cuenta con los votos suficientes en el Senado.



Si bien es cierto que para esta designación se necesitan las dos terceras partes de los votos de los senadores, también lo es que, entre las ausencias, los senadores rebeldes y los cercanos, el PRI puede lograr imponer al fiscal.



El escándalo que armó la oposición el 20 de octubre, cuando fue destituido Santiago Nieto, simplemente quedará como un vago recuerdo, ya que el PRI puede ahora sí, con el voto secreto, lograr sin problemas las dos terceras partes que requieren.



Y en un Senado en el que nunca se ha reunido el Pleno completo, ni siquiera cuando tomaron protesta, es muy fácil que una de las estrategias para imponer al nuevo fiscal sea la ausencia de los senadores que no sean del PRI y PVEM.



Estos dos partidos tienen en total 62 senadores, 56 del PRI y seis del PVEM, y para lograr el quorum necesario antes de la votación del nuevo fiscal necesitan 65 legisladores, o sea con tres más de la oposición lo tienen.



Y si son 65, las dos terceras partes que requieren serán 43 senadores, o sea que están hechos.



Pero supongamos que la oposición logra que vayan casi todos sus senadores y tengamos en el Pleno 120, para las dos terceras partes se requerirían 80 sufragios que serán fáciles de conseguir si el voto es secreto, o sea por cédula.



Serían los 62 del PRI-PVEM más los 14 rebeldes del PAN, que asegura el PRI que tienen, entre los que se encuentran Ernesto Cordero, Javier Lozano, Gabriela Cuevas –quien recibió todo el apoyo del PRI para presidir la Unión Interparlamentaria (UIP)–, Mariana Gómez del Campo y Jorge Luis Lavalle.



Además, pueden tener los votos de los independientes Manuel Cárdenas y Raúl Morón, pero también podrían conseguir del PRD, como el de Iris Vianey, Fernando Mayans y Martha Palafox, más los que convenzan del PT.



O sea, que el PRI logró su propósito y es cuestión de días para que imponga a su nuevo fiscal, aunque el PT trate de romperle el quorum para impedirlo.



IMPUNIDAD

Anoche me enviaron un video que muestra el mundo de impunidad y violencia en el que vivimos los mexicanos.



Es un partido de futbol llanero en el que un equipo mete un gol y está festejando, de repente empieza la bronca y un sujeto saca la pistola y le da un balazo a uno de los presentes, y ya en el suelo dos tiros más para rematarlo.



Obvio, la gente se va rápido del campo y el tipo que disparó, acompañado de otro, camina tranquilamente hacia la salida.



No hay problema, no hay ley, puedes matar, nadie hará nada, simplemente todos te temerán y tú impondrás tu ley, la del agandalle y el asesinato.



Y ya en este tema, el padre José Luis Barragán, de la diócesis de Apatzingán, quien lleva un recuento de los hechos violentos en el estado, escribió ayer en su página de Facebook que debido a la violencia no pudo dar misa en dos poblados.



Además, denuncia que en Michoacán el narco infiltró y se apoderó de todas las instituciones de gobierno: de la gubernatura, los diputados, los jueces y de todos los elementos burocráticos y policiales, además de que La Tuta y El Chayo fueron quienes impusieron a todos los diputados federales.



No puede ser que en todo el país los ciudadanos sepan quiénes son los delincuentes y la autoridad no haga nada.



Twitter: @ginamorettc



También te puede interesar:

Meade o no Meade

Del hartazgo a lo inconcebible

El verdadero problema es la corrupción