El orgasmo, las abejas y las bicicletas

Como si el país no tuviera graves problemas en todos los órdenes, en el Senado se ocupan de las bicicletas y las abejas. El 27 de abril pasado, a propuesta de un exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, 80 senadores de todos los partidos políticos aprobaron que el 17 de agosto sea el “Día Nacional de las Abejas” y turnaron la minuta a la Cámara de Diputados, para su aprobación, como si no hubiera dictámenes muy importantes en la congeladora.



Ayer, claro, lo celebraron y anunciaron su prioridad: lograr un “Día Internacional de las Abejas”, faltaba más. En los festejos faltó Cordero, pero los panistas Marcela Torres Peimbert, Silvia Garza Galván y Jesús Santana García expresaron su contento por este “primer paso”.



Sin negar la importancia de las abejas, no creo que otorgarles un día nacional sirva para evitar su disminución a nivel mundial, tampoco parece el tema más relevante en la circunstancia actual.



Llama la atención que Cordero no critique a su amigo José Antonio Meade, secretario de Hacienda y precandidato priista a la Presidencia de la República, por la mala situación económica del país, quizá porque se conocen desde que estudiaban en el ITAM.



Pero no resulta extraño, sobre todo si tomamos en cuenta que el Senado difundió miles de spots para avisarnos que ya tienen estacionamiento para bicicletas.



Por otro lado, hay muy buenos augurios para la iniciativa senatorial. Si existe un “Día Mundial del Orgasmo Femenino”, el cual se celebró el pasado día 18 sin evento en el Senado, ¿por qué no habría de haber, un “Día Internacional de las Abejas”.



Las abejas son menos divertidas que el orgasmo, pero mucho más importantes para nuestra supervivencia, ya que polinizan las plantas, lo cual impacta en la producción de alimentos y la biodiversidad mundial y los senadores pueden dedicarse a imponer festividades, ya que no se ponen de acuerdo en las leyes.



45 AÑOS

En lo que va del año, Fovissste ha atendido 85 mil solicitudes de crédito en el esquema tradicional con lo cual ya cumplió con el 90 por ciento de la meta programada para 2017, aseguró su vocal ejecutivo, Luis Antonio Godina.



En el marco del 45 aniversario del organismo, Godina Herrera explicó que se han logrado focalizar créditos para jóvenes menores de 29 años, jefas de familia, así como para personas con discapacidad y adultos mayores, a quienes se les acondicionan las viviendas para que tengan una mejor calidad de vida.



Por este aniversario se organizó la Expo Fovissste 2017 que se lleva a cabo del 17 al 20 de agosto en el centro CitiBanamex, en un horario de 10 a 18 horas, donde los derechohabientes podrán conocer los diferentes tipos de créditos que les ofrece el organismo, además de recibir la información y asesoría para ejercer su financiamiento y de esta forma poder tener una vivienda.



También se presentó el libro Fovissste, una historia compartida 1917-2017 para resaltar la importancia de la vivienda en nuestro país a través del tiempo y las políticas públicas que han permitido que los trabajadores al servicio del Estado cuenten con acceso a una casa digna, derecho consagrado en el Artículo 123 de la Constitución.



Y el boleto conmemorativo del Metro con un tiraje de 10 millones lleva impreso el logo del Fovissste y la imagen de un número 45 que simula la silueta de una casa en colores rojo y verde, y hace alusión al aniversario de este organismo, creado en 1972.



Twitter: @ginamorettc



