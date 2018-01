El norte, 100 años después

1





En 1918, el futuro de México estaba siendo construido a balas por caudillos y con un incipiente andamiaje institucional. En gran medida los principales actores fueron hombres del norte del país. Sus apellidos marcan nuestra historia: Madero, Carranza, Villa, Calles, Obregón.



En 2018, el norte de México será nuevamente determinante en el futuro del país. Con la importante salvedad de que a diferencia de hace 100 años, en esta ocasión no será por conducto de los generales, sus ejércitos y traiciones, sino producto del voto de los ciudadanos.



Los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, representan el 21% del listado nominal del INE. Son ocho estados del México moderno, exportador, competitivo, pero también con altos índices de corrupción, violencia e inseguridad. Son los estados donde se disputa el monopolio y principal renta del narcotráfico: cruzar la frontera. ¿Qué pesará más en su elección, pertenecer a una economía moderna o el hartazgo con el sistema político?



En 2006, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 25% del voto de esas ocho entidades, y en 2012, el 23%. López Obrador sabe, tras dos derrotas, que para ganar la Presidencia de la República no le alcanza con los votos del sur y centro de México, donde ya está en su tope electoral. Difícilmente podrá crecer en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y en el Estado de México. Es probable que gane estos estados, pero que no le sea suficiente para llegar a Palacio Nacional.



Luego entonces, ¿por qué nombrar a Tatiana Clouthier como coordinadora nacional de campaña? ¿De dónde podría sacar más votos la campaña de Morena? La respuesta es muy sencilla, del norte. Si López Obrador obtiene 28% del voto en esas entidades, podría ganar la elección. En cambio, si cae al 22% lo más probable es que no gane. De ahí la relevancia de una coordinadora con apellido, trayectoria y arraigo norteño.



Twitter: @julio_madrazo



